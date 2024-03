USA rozmawiają z Turcją. Chcą produkować więcej amunicji dla Ukrainy

Celem jest dostarczenie Ukrainie przez sojuszników potrzebnej amunicji. Urzędnicy zaznajomieni z rozmowami między Waszyngtonem a Ankarą przekazali Bloombergowi, że tureckie dostawy trinitrotoluenu, znanego jako TNT, i nitroguanidyny, która jest używana jako materiał pędny, będą "kluczowe" w produkcji standardowej amunicji kalibru 155 mm NATO, "potencjalnie trzykrotnie zwiększając produkcję".

Turcja ma szansę stać się największym sprzedawcą pocisków artyleryjskich do USA już w tym roku. Pod koniec lutego Pentagon poinformował, że podpisał kontrakt z General Dynamics Ordnance and Taktyczne Systems na budowę trzech linii metalowych części do pocisków kal. 155 mm w Teksasie, w tym z tureckimi podwykonawcami. Zakład w Mesquite w Teksasie ma rozpocząć produkcję w czerwcu.

Oczekuje się, że turecka firma zbrojeniowa Repkon wyprodukuje 30 proc. wszystkich wyprodukowanych w USA pocisków artyleryjskich kal. 155 mm do 2025 r. – podają źródła Bloomberg.

Źródła te podały również, że Departament Obrony USA zakupił 116 tys. sztuk amunicji gotowej do walki od firmy Arca Defense z Turcji, której dostawa ma nastąpić w tym roku, a dalsze zakupy spodziewane są wkrótce z dostawą w roku przyszłym.

Wzrośnie produkcja amunicji

W oświadczeniu na temat inwestycji w Teksasie i tureckiego przemysłu Pentagon stwierdził, że współpraca z sojusznikami "jest kluczem do budowy globalnej bazy przemysłu obronnego". Tymczasem informatorzy Bloomberga wskazują, że oczekuje się, iż produkcja amunicji w USA i Europie znacznie wzrośnie w przyszłym roku, gdy duże firmy obronne i mniejsi dostawcy zaczną zwiększać produkcję.

"Ale to zależy częściowo od tego, czy Kongres USA zatwierdzi ponad 60 miliardów dolarów przeznaczonych dla Ukrainy, obecnie blokowanych przez Republikanów w Izbie Reprezentantów" – zaznacza Bloomberg. Pentagon przekazał wcześniej, że Ukraina stanie przed ogromnymi wyzwaniami w walce z Rosją, jeśli pomoc USA zostanie opóźniona z powodu niezatwierdzenia przez Kongres dodatkowego pakietu pomocowego dla Ukrainy.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin otwierając w ubiegły wtorek spotkanie w Ramstein obiecał, że Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu wspierać wysiłki militarne Ukrainy przeciwko Rosji.

