Król Karol III wygłosił orędzie do Brytyjczyków. "To dla mnie wielki smutek"

5 lutego Pałac Buckingham poinformował, że u króla Wielkiej Brytanii Karola III zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto podczas leczenia powiększonej prostaty, ale nowotwór nie jest rakiem prostaty. Pałac Buckingham nie ujawnił, o jaki nowotwór konkretnie chodzi. Karol III przebywał w szpitalu w dniach 26-29 stycznia. 11 lutego król Wielkiej Brytanii Karol III po raz pierwszy od diagnozy pokazał się publicznie. Udał się wraz z żoną, królową Kamilą, do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham we wschodniej Anglii.

Król Karol III wygłosił orędzie. Mówi o "wielkim smutku"

Król Karol III w związku z chorobą nowotworową nie mógł pojawić się osobiście na tradycyjnym nabożeństwie w Wielki Czwartek w Worcester. Zastąpiła go królowa Camilla, która, zgodnie z obyczajem, rozdała srebrne monety 75 mężczyznom i 75 kobietom – liczba odzwierciedlająca wiek Karola.

Podczas uroczystości wyemitowano orędzie monarchy skierowane do Brytyjczyków. Król ubolewał, że nie może fizycznie brać udziału w wydarzeniu. Wiadomość wideo, którą zobaczyli uczestnicy nabożeństwa została nagrana w Pałacu Buckingham na początku tego miesiąca.

"Panie i Panowie, to dla mnie wielki smutek, że nie mogę być dzisiaj z wami wszystkimi. Nabożeństwo Wielkiego Postu zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Ma swoje źródło w życiu naszego Pana, który uklęknął przed swoimi uczniami i ku ich wielkiemu zaskoczeniu umył ich zmęczone podróżą stopy. I, jak właśnie usłyszeliśmy, celowo dał im i nam wszystkim przykład tego, jak powinniśmy służyć i troszczyć się o siebie nawzajem. W tym kraju jesteśmy błogosławieni przez różne służby, które istnieją dla naszego dobra" — zaczął monarcha.

– Ale poza tymi organizacjami i ich bezinteresownym personelem, potrzebujemy i czerpiemy ogromne korzyści z tych, którzy wyciągają do nas przyjacielską dłoń, zwłaszcza w potrzebie – dodawał.

"Zawsze starałem się to robić". Monarcha przemówił do Brytyjczyków

Karol III przypomniał też słowa, które padły podczas jego koronacji.

"Akt uwielbienia, tutaj w katedrze w Worcester, przypomina mi przyrzeczenie, które złożyłem na początku nabożeństwa koronacyjnego — podążać za przykładem Chrystusa "nie po to, by Mu służono, lecz by służyć". Zawsze starałem się to robić i nadal robię, całym sercem. Modlę się dziś szczególnie o to, aby przykład naszego Pana, polegający na służeniu sobie nawzajem, nadal nas inspirował i wzmacniał wszystkie nasze społeczności. Niech Bóg błogosławi was wszystkich w te Święta Wielkanocne" – mogli usłyszeć Brytyjczycy.

