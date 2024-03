Całun Turyński. Nowe badania ujawniły nieznane dotąd fakty

Wyniki testów izotopowych dostarczają nowych dowodów na to, że całun to faktycznie tkanina użyta do okrycia ciała Jezusa Chrystusa po jego ukrzyżowaniu, a nie fałszywka powstała w średniowiecznej Europie.

Nowe badania

Fragmenty materiału pobrane z całunu wskazują, że len użyty do jego produkcji pochodził z zachodniego Lewantu, czyli obszaru zajmowanego obecnie przez Izrael, Liban oraz zachodnią część Jordanii i Syrię.

William Meacham, amerykański archeolog, który zlecił badania skomentował to w następujący sposób: "W związku z prawdopodobnym bliskowschodnim pochodzeniem całunu pojawiły się nowe wątpliwości, co do określenia go jako fałszywego reliktu wykonanego w średniowiecznej Europie".

– Nowe dowody potwierdzają możliwość, że to płótno jest w rzeczywistości całunem pogrzebowym Jezusa. Moim zdaniem to pozostaje najlepszym wyjaśnieniem [pochodzenia – przyp. red.] całunu – dodał naukowiec.

Jako członek zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno-Badawczego Całun Turyński (STERA), Meacham uzyskał pozwolenie na przetestowanie pięciu z siedmiu skrawków materiału będących w posiadaniu organizacji. Nici pochodziły z próbki zwanej "kawałkiem Raesa”, która została wyjęta z Całunu w 1973 r. w celu przeprowadzenia badań.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Stabilnych Izotopów Uniwersytetu w Hongkongu, które jest w stanie badać bardzo małe próbki, nawet mniejsze niż 1 mg. Meacham powiedział, że wschodnie pochodzenie całunu jest ważne, ponieważ "wzmacnia inne poszlaki wskazujące na ten kierunek".

– Najbardziej znaczący był pyłek [znaleziony na całunie – przyp. red.]. Chociaż od tego czasu wiele identyfikacji zostało pominiętych, niektóre gatunki roślin nadal są obecne we wschodniej części Morza Śródziemnego. Podobnie korona cierniowa [na całunie – przyp. red.] w stylu hełmu, a nie rzymskiego diademu, jest cechą charakterystyczną Azji Mniejszej i Lewantu. Inną sprawą jest twierdzenie o monetach na oczach człowieka z całunu, co pasuje do udokumentowanego przypadku z pochówku w Judei z II wieku – wskazał.

Całun przechowywany jest w Turynie we Włoszech od 1578 roku. Przybył tu z Chambery we Francji, gdzie był przechowywany od połowy XIV wieku.

W 1988 r. pobrano próbkę, podzielono ją na części i zbadano w trzech czołowych laboratoriach na świecie. W ich wyniku datowano powstanie całun na lata 1260–1390 całunu. Archidiecezja Turynu nie wyraziła zgody na dalsze badania.

Z kolei badania przeprowadzone w latach 2012 i 2015 na pobranych wcześniej próbkach wykazały jednak, że lniane prześcieradło prawdopodobnie pochodzi z czasów Jezusa.

