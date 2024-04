Niech żyją Kraj Rad i demoludy!

Oto, co można znaleźć w podręczniku „Żyj geografią” dla uczniów w wieku od 10 do 13 lat na temat aneksji Krymu przez Rosję 10 lat temu. „Mieszkająca na Krymie rosyjska większość poprosiła o interwencję armię rosyjską i w referendum wypowiedziała się za niepodległością i przyłączeniem do Rosji”. Czyli nie było moskiewskich gwarancji respektowania niepodległości Ukrainy, w tym Krymu, nie było wojny hybrydowej i interwencji rosyjskich sił specjalnych. Co więcej, na załączonych mapkach Ukraina i państwa bałtyckie to „strefa rosyjska”.