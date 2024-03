Stan USA ogranicza dzieciom media społecznościowe. Nowe przepisy

Gubernator Ron DeSantis podpisał ustawę, która zabrania dzieciom poniżej 14 roku życia posiadania kont w mediach społecznościowych.

Ustawa zakłada możliwość wyrażania zgody przez rodziców na posiadanie kont w social mediach w przypadku 14- i 15-latków.

Wymaga też, by witryny pornograficzne lub o charakterze jednoznacznie seksualnym korzystały z weryfikacji wieku, aby uniemożliwić nieletnim dostęp do stron nieodpowiednich dla dzieci.

Dzieci do 14 lat bez kont w mediach społecznościowych

– Media społecznościowe szkodzą dzieciom na różne sposoby – powiedział DeSantis po podpisaniu nowego aktu normatywnego. Podkreślił, że ustawa daje rodzicom większą możliwość ochrony swoich dzieci przed rozmaitymi niebezpieczeństwami i negatywnymi skutkami dla zdrowia wynikającymi z użytkowania social mediów.

– Internet stał się dla naszych dzieci ciemną ulicą, gdzie atakują je przestępcy, a niebezpieczne media społecznościowe prowadzą do większej liczby przypadków depresji, samookaleczeń, a nawet samobójstw – powiedział jeden z lokalnych legislatorów Paul Renner.

DeSantis robi porządek z dzikimi lokatorami

W mijającym tygodniu gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał również ustawę, która likwiduje pozory uprawnień tzw. squattersów do zajmowania cudzych nieruchomościach. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Projekt zyskał poparcie zdecydowanej większości głosów w miejscowej legislaturze.

Ustawa przewiduje, że squattersi będą odpowiadać karnie za nielegalne wprowadzenie się do cudzego domu i umożliwia właścicielom nieruchomości złożenie oświadczenia potwierdzającego, że są legalnymi właścicielami nieruchomości.

Rzecz w tym, że w obecnym stanie prawnym squattersi na Florydzie, podobnie jak w innych stanach, są traktowani podobnie jak najemcy, co niekiedy prowadzi do sytuacji, w których prawowici właściciele nieruchomości muszą wytaczać procesy sądowe, by legalnie usunąć dzikich lokatorów własnego domu.

Na podstawie nowych przepisów, właściciele nieruchomości będą po prostu wzywać policję, która usunie squattersów w trybie natychmiastowym.

