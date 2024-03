Ziemia Święta: Patriarchowie wzywają do "natychmiastowego zawieszenia broni”

"Ponownie potępiamy wszelkie brutalne działania, które mają miejsce podczas obecnej wyniszczającej wojny, szczególnie tych skierowanych przeciwko niewinnej ludności cywilnej. Ponawiamy nasze wezwanie do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni” – czytamy w przesłaniu Patriarchów i Głów Kościołów w Ziemi Świętej.

Według lokalnych urzędników ds. zdrowia w izraelskiej ofensywie w Gazie zginęło ponad 32 000 Palestyńczyków, a jedna trzecia ludności Gazy znalazła się na krawędzi klęski głodu. Działania wojska izraelskiego to odpowiedź na atak Hamasu na Izrael z 7 października, w którym zginęło około 1200 osób.

Po prawie sześciu miesiącach wojny sektor opieki zdrowotnej w Gazie został prawie zniszczony, a w regionie zamieszkiwanym przez prawie 2,4 miliona ludzi działa jedynie kilkanaście szpitali. Izrael utrzymuje, że szpitale służą Hamasowi jako centra dowodzenia, magazyny broni i kryjówki. Grupa zaprzeczyła tym zarzutom.

Apel hierarchów

Przesłanie patriarchów ponawia także apel o szybką dystrybucję pomocy humanitarnej; uwolnienie wszystkich jeńców; niezakłócony dostęp w pełni wyposażonych lekarzy i personelu medycznego do opieki nad chorymi i rannymi; oraz otwarcie negocjacji na szczeblu międzynarodowym mających na celu zakończenie obecnego cyklu przemocy i wyjście z niego.

"Wierzymy, że tylko w ten sposób można w końcu osiągnąć kompleksowe rozwiązanie dla sprawiedliwego i trwałego pokoju tutaj, na ziemi, gdzie nasz Pan poświęcił swoje życie, burząc dzielący mur wrogości, aby dać światu nadzieję na pojednanie” – czytamy w przesłaniu.

"Kiedy niesiemy to wielkanocne orędzie do chrześcijan i innych osób na całym świecie, nasze szczególne pozdrowienia kierujemy do wiernych w Gazie, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy nieśli szczególnie ciężkie krzyże” – mówią przywódcy chrześcijańscy.

