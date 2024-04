Obniżmy pensje polskim europosłom i eurokratom – do polskiego poziomu

PROSTO ZYGZAKIEM | Hegemon – jak to hegemon – przeważnie nie ma litości dla terytorium, do którego rości sobie prawo, i do jego mieszkańców.

Nie inaczej jest z hegemonem Europy (czyli Niemcami i ich akolitami, głównie Francją), który stara się trzymać w ryzach znaczną część naszego kontynentu; trzymać za pomocą sowicie opłacanej eurokracji zgromadzonej pod sztandarem UE w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Mechanizm owego trzymania w ryzach jest prosty i oparty na pozyskiwaniu przychylności polityków z państw narodowych. Pozyskiwaniu jej na przeróżne sposoby, w tym na dwa podstawowe, i nie wiadomo, który jest skuteczniejszy.