Budżet UE powiązany z praworządnością. Niemiecki komisarz martwi się o Polskę

– Martwimy się o Polskę i Węgry. Powodem jest relokacja uchodźców i praworządność. W obu przypadkach liczymy na powrót tych krajów na pozycje europejskiego porządku prawnego – powiedział Oettinger w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Sueddeutsche Zeitung".

Komisarz poinformował, że Bruksela pracuje obecnie nad propozycją uzależnienia europejskich programów inwestycyjnych od przestrzegania praworządności. Zastrzegł, że trudniejsze byłoby uzależnienie od praworządności wypłaty unijnych funduszy.

– Niektóre kraje zaproponowały połączenie naszego systemu wartości z budżetem UE. Istnieją argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem, ale z prawnego punktu widzenia nie jest to takie proste. Główny kontrargument brzmi: dlaczego mają cierpieć obywatele, jeżeli to rząd narusza reguły. To byłaby odpowiedzialność zbiorowa – stwierdził Oettinger.

Dodał, że "jeśli Polska i Węgry będą kontynuowały dotychczasową politykę, to dojdzie do obcięcia inwestycji, a jeśli wycofają się i postawią system wartości i praworządność na pierwszym planie, to mogą liczyć na solidarność".

Zdaniem niemieckiego komisarza zarówno Polska, jak i Węgry akceptują europejską unię obronną i od początku były przy jej tworzeniu, gdyż boją się o swoje bezpieczeństwo. – Oba kraje wiedzą także, że inwestorzy w rodzaju Daimlera czy Boscha nie działaliby w tych krajach na taką skalę, gdyby Polska nie była częścią unijnego rynku wewnętrznego. Polacy i Węgrzy dobrze znają wartość dodaną Europy – ocenił Oettinger.

