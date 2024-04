"Rosja już odbudowała swoją armię". Niepokojące słowa amerykańskiego urzędnika

Wysoki rangą amerykański urzędnik oświadczył w środę, że Federacja Rosyjska "prawie całkowicie" zreformowała swoje zdolności wojskowe po ciężkich stratach poniesionych w wyniku inwazji na Ukrainę.

Kurt Campbell: Rosja już niemal całkowicie odrobiła straty poniesione na Ukrainie

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy oceniliśmy, że Rosja prawie całkowicie odbudowała się militarnie – powiedział zastępca sekretarza stanu Kurt Campbell, podczas wydarzenia zorganizowanego przez Center for a New American Security, think tanku z siedzibą w Waszyngtonie. Urzędnik jest jednym z jego współzałożycieli.

Jak podkreślał, Moskwa poniosła początkowo porażki podczas wojny na Ukrainie, ale "zmodernizowała się i teraz stanowi zagrożenie dla Ukrainy". Jednak – jak podkreślił – nie tylko dla niej.

– Jej nowo odkryte zdolności stanowią długoterminowe wyzwanie dla stabilności w Europie i zagrażają sojusznikom z NATO – ostrzegł.

W jakiej kondycji naprawdę jest rosyjska armia?

Tezy Kurta Campbella stoją jednak w sprzeczności z ocenami innych ekspertów. Media przywołują tu choćby opinię przewodniczącego komitetu bezpieczeństwa i obrony Sejmu Litwy Laurynasa Kascziunasa, który wskazywał, że odbudowanie sił zbrojnych w stopniu umożliwiającym prowadzenie pełnowymiarowej wojny zajmie Rosji od pięciu do siedmiu lat.

Po koniec marca Przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów USA, generał Charles Brown, ocenił z kolei, że obawy przed masową wiosenną ofensywą Rosji mogą być przesadzone. – Nie wiem, czy Rosjanie będą w stanie przeprowadzić dużą ofensywę. Jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, Rosjanie stracili wiele zdolności i personelu oraz systemów uzbrojenia i pojazdów – oznajmił generał Charles Brown.

