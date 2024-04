Są decyzje personalne dowództwa IDF w związku z zabiciem wolontariuszy

Izraelska armia przyznała się do przeprowadzenia ataku na wolontariuszy. Tłumacząc ich zabicie niefortunną pomyłką, zapowiedziała dokładne zbadanie sprawy.

Izraelska armia reaguje

Izraelskie media informują w piątek, że dowódca tamtejszej armii Herzi Halevi zdecydował o udzieleniu nagan trzem wysokim oficerom. Dwóch kolejnych ma się pożegnać ze stanowiskami.

Decyzje mają stanowić rezultat toczącego się postępowania w sprawie ataku na konwój World Central Kitchen w Strefie Gazy, w wyniku którego zginęło siedmiu wolontariuszy.

Izraelski Channel 14 przekazał, że stanowisko traci dowódca brygady Nachal oraz jeden z wysokich oficerów jednostki. Karę nagany wymierzono dwóm kolejnym dowódcom ze wspomnianej brygady oraz z 162. dywizji armii. Kanał podaje też, że w reakcji na tragedię zmienione zostaną procedury zatwierdzania ataku z użyciem dronów.

Strefa Gazy. Zabici wolontariusze World Central Kitchen

Przypomnijmy, że samochody, którymi jechali zabici wolontariusze były odpowiednio oznakowane, a trasa ich przejazdu uzgodniona wcześniej z izraelskim wojskiem.

World Central Kitchen przekazała w oświadczeniu wydanym po tragedii, że wolontariusze poruszali się samochodami opancerzonymi i oznakowanymi logo WCK. Mimo to konwój został zaatakowany podczas wyjazdu z magazynu Deir al-Balah, gdzie zespół wyładował ponad 100 ton humanitarnej pomocy żywnościowej przywiezionej drogą morską do Gazy.

– To nie jest tylko atak na WCK, to jest atak na organizacje humanitarne pojawiające się w najstraszniejszych sytuacjach, gdy żywność jest wykorzystywana jako broń. To jest niewybaczalne – powiedziała Erin Gore, dyrektor generalna World Central Kitchen.

Organizacja poinformowała, że w związku z atakiem wstrzymała działalność w regionie. "Wkrótce podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości naszej pracy" – napisano w oświadczeniu.

Prokuratura w Przemyślu wszczęła we wtorek śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka w Strefie Gazy.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz o ambasadorze Izraela: Ohydne zachowanie. Nie przystoiCzytaj też:

Kulisy wywiadu z ambasadorem Izraela. Mazurek: Po rozmowie nawrzeszczał na mnieCzytaj też:

Tysiące nowych bomb dla Izraela. Jest zgoda USA