Trzęsienie ziemi w pobliżu Nowego Jorku. Alarmujące doniesienia z USA

Trzęsienie ziemi nawiedziło w piątek o godz. 10:23 czasu miejscowego (godz. 16:23 czasu polskiego) wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i objęło obszary od Filadelfii po rejon na północ od Bostonu – poinformowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Doniesienia potwierdziła Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Epicentrum znajdowało się w miejscowości Lebanon w hrabstwie Hunterdon, 72 km na zachód od Nowego Jorku. Wstrząs nastąpił na głębokości 10 km. W mieście Nowy Jork zawyły syreny. Pojawiły się alerty telefoniczne.

Trzęsienie ziemi. Wstrzymano ruch lotniczy

Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach trzęsienia. Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul poinformowała, że zespół specjalistów ocenia "skutki i wszelkie szkody, które mogły wystąpić".

Wstrzymane zostały przyloty na międzynarodowe lotniska: Newark Liberty, La Guardia, Johna F. Kennedy'ego i Teterboro. Z kolei na lotnisku Baltimore-Waszyngton lądowania były opóźnione o około pół godziny.

– Leżałem w łóżku, kiedy nagle cały apartamentowiec zaczął się trząść. Byłem przerażony – relacjonował w rozmowie ze stacją telewizyjną CBS News mieszkaniec Nowego Jorku.

"The New York Times" przypomniał, że choć większość trzęsień ziemi na północnym wschodzie w USA pozostaje niezauważona, to mieszkańcy Nowego Jorku odczuli już w przeszłości kilka z nich. W maju ubiegłego roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 2,2 wstrząsnęło okolicami Nowego Jorku i pobliskich miast. Miesiąc wcześniej trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,6 nawiedziło miejscowość Adams Center w stanie Nowy Jork. W 2011 r. trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 w stanie Wirginia doprowadziło do ewakuacji ratusza oraz niektórych biurowców na Manhattanie. Natomiast najbardziej znaczące wstrząsy o magnitudzie 5,2 zarejestrowano w Nowym Jorku w 1884 r.

