Do 2025 r. czeka nas rozszerzenie Unii?

Juncker wygłosił swoje oświadczenie w Albanii, skąd następnie miał się udać do Macedonii.

„W przeciwieństwie do tego, co wszędzie czytamy, ani Komisja ani ja sam nie stwierdziliśmy nigdy, że Serbia i Czarnogóra dołączą do Unii Europejskiej w 2025 roku” mówił polityk, dodając, że możliwość wejścia do Unii jest otwarta dla każdego.

Serbia oraz Czarnogóra są obecnie postrzegane jako państwa z największymi szansami na wstąpienie do UE. Albania i Macedonia mają uzyskać „zielone światło” na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych w czerwcu bieżącego roku.

Podczas konferencji premier Albanii Edi Rama zapewnił, że proces weryfikacji sędziów (kluczowy warunek dla rozpoczęcia rozmów) przyniósł już pierwsze rezultaty.

„17 sędziów, którzy odmówili poddania się procesowi weryfikacji, zostało już usuniętych z wymiaru sprawiedliwości” – zapewnił premier Rama.

