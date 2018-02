Irak: 15 kobiet z Turcji skazano na śmierć za przystąpienie do ISIS

Kobiety pochodzą z Turcji i mają od 20 do 50 lat. Za przynależność do ISIS zostały skazane na powieszenie. 16 kobieta dostała wyrok dożywotniej kary więzienia. Kobiety pojawiły się w sądzie ubrane cale na czarno. Czety z nich miały ze sobą swoje dzieci. Wszystkie oskarżone przyznały się do postawionych im zarzutów.

Skazane mają miesiąc na odwołanie się od wyroku.

