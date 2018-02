Żabka Polska o wybuchu w  Leicester w Wielkiej Brytanii

W niedzielę wieczorem w centrum Leicester doszło do eksplozji, wśród ofiar mogą być Polacy. Brytyjski dziennik „The Sun” podał, że sklep gdzie doszło do wybuchu nazywa się „Żabka”. Do sprawy odniosła się sieć handlowa Żabka Polska.

Do wybuchu doszło w niedzielę po godzinie 19 (20 czasu polskiego). W wyniku eksplozji zawaleniu uległ dwupiętrowy budynek, w którym mieścił się w sklep z polskojęzyczną obsługą. W wyniku eksplozji zginęły cztery osoby, dwie ranne osoby są w szpitalu. Obecnie okoliczności wybuchu bada policja. Ponieważ „The Sun” podał, że sklep gdzie doszło do wybuchu nazywał się „Żabka”, firma Żabka Polska wydała oświadczenie w tej sprawie. Jak czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji Do Rzeczy "Żabka Polska nie prowadzi działalności handlowej poza rynkiem polskim". Całość oświadczenia poniżej Oświadczenie z dn. 26.02.2018r.

W nawiązaniu do pojawiających się pytań dotyczących eksplozji w sklepie Leicester w Wielkiej Brytanii informujemy, że Żabka Polska nie prowadzi działalności handlowej poza rynkiem polskim.

Biuro Prasowe Żabka Polska