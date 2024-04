Erdogan wściekły na Izrael. Turcja wprowadza surowe restrykcje

Tureckie ministerstwo handlu poinformowało we wtorek, że Ankara wprowadziła "natychmiastowo" ograniczenia dotyczące eksportu do Izraela towarów z 54 kategorii. Restrykcje będą obowiązywały do czasu ogłoszenia zawieszenia broni na terytorium Strefy Gazy.

Sankcje obejmują m.in. produkty żelazne i stalowe, sprzęt budowlany oraz maszyny – przekazała agencja prasowa Reutera.

Stanowcze działania Turcji. "Izrael nie ma wymówki"

Działania władz Turcji to skutek braku zgody Izraela na prowadzenie przez Ankarę zrzutów pomocy humanitarnej z powietrza dla mieszkańców Strefy Gazy. Zrzuty pomocy dla ludności palestyńskiej rozpoczęły w marcu Stany Zjednoczone, a do inicjatywy dołączyły m.in. Holandia, Francja i Hiszpania.

– My również skierowaliśmy prośbę, by zostać włączonym w tę operację humanitarną z udziałem samolotów transportowych tureckich sił powietrznych. Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz wniosek został przez Izrael odrzucony, mimo pozytywnego podejścia ze strony władz Jordanii – oświadczył w poniedziałek szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji wysłało już do Strefy Gazy tysiące ton pomocy humanitarnej.

– Izrael nie ma wymówki, by blokować naszą próbę zrzutu pomocy dla głodujących mieszkańców Gazy – stwierdził Hakan Fidan.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie

Przypomnijmy, że konflikt izraelsko-palestyński eskalował po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Hamas to partia polityczna, a zarazem radykalna organizacja islamska, która określa swój główny cel jako wyzwolenie Palestyny spod okupacji izraelskiej.

27 października 2023 r. ruszyła inwazja lądowa Izraela w północnej części Strefy Gazy. Celem ma być likwidacja Hamasu i trwała neutralizacja zagrożenia z tego kierunku. Operację poprzedziły masowe bombardowania i wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym. Wojska izraelskie okrążyły północną część Strefy, w tym miasto Gaza.

