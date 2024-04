Kolejny pomysł na zakończenie walk. Turcja przedłożyła Rosji i Ukrainie projekt

Informację przekazała Nowaja Gazieta.Jewropa. Serwis przekazał, że projekt dokumentu na razie jest w dyspozycji władz Ukrainy, Rosji i Turcji.

Propozycja Turcji

Istotą projektu jest zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu. Nowaja Gazieta.Jewropa podaje, że twierdzi, że tureckie przedsięwzięcie ma szansę na uzyskanie poparcia ze strony część europejskich polityków. Propozycja zostanie też przedstawiana niektórym krajom tzw. Globalnego Południa.

Propozycja przewiduje m.in. zobowiązanie Stanów Zjednoczonych oraz Rosji do niestosowania broni jądrowej bez względu na okoliczności, zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa w sposób, który może wywołać destabilizację jego władz oraz wspomniane zamrożenie wojny rosyjsko-ukraińskiej na obecnej linii frontu.

Projekt zakłada również gwarancję pozostania Ukrainy do 2040 roku krajem pozablokowym, przeprowadzenie w 2040 roku referendum o kursie politycznym państwa i referendum na terenach anektowanych przez Rosję w chwili zamrożenia konfliktu. Inne postanowienia to wymiana jeńców i brak sprzeciwu Moskwy wobec przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Nowaja Gazieta.Jewropa ocenia, że prawdopodobieństwo przyjęcia propozycji jest niewielkie.

Nic o Ukrainie bez Rosji?

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się we wtorek w Pekinie ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi. Polityk podkreślił, że jakiekolwiek spotkania na arenie międzynarodowej dotyczące konfliktu na Ukrainie bez Moskwy są daremne. Szczyt pokojowy bez udziału Rosji ma odbyć się niebawem w Szwajcarii.

Komentując 12-punktową inicjatywę pokojową zaproponowaną przez Chiny w zeszłym roku, Ławrow docenił plan zajęcia się pierwotnymi przyczynami konfliktu na Ukrainie, "przede wszystkim w kontekście zapewnienia niepodzielnego bezpieczeństwa, w tym w Europie i na świecie".

Prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Moskwie, pierwszego od początku wojny na Ukrainie, powiedział, że Rosja jest "otwarta" na proces negocjacyjny i "szanuje" chiński plan pokojowy, który Wang Yi zaprezentował pod koniec lutego ub.r. po wizytach w Europie i Moskwie.

