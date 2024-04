Atak Iranu na Izrael. Jest reakcja Rosji

– To, co wydarzyło się w nocy 14 kwietnia, nie wydarzyło się "w próżni". Kroki podjęte przez Iran były odpowiedzią na haniebną bierność Rady Bezpieczeństwa ONZ, reakcją na rażący atak Izraela na Damaszek, i to nie pierwszy – mówił Nebenzja podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w niedzielę wieczorem.

Rosyjski dyplomata przypomniał, że atak na misję dyplomatyczną w prawie międzynarodowym stanowi casus belli (formalny powód wypowiedzenia wojny). Według niego, gdyby to przedstawiciele krajów zachodnich zostali zaatakowani, odpowiedzieliby i udowodnili, że mają rację.



– Dla was wszystko, co dotyczy zachodnich misji i obywateli Zachodu, jest święte i należy to chronić – przekonywał Nebenzja, nazywając stanowisko Zachodu "paradą hipokryzji i podwójnych standardów".

Zwrócił także uwagę na fakt, że Iran wyraził niechęć do dalszej eskalacji napięć z Izraelem i wezwał Tel Awiw do pójścia za tym przykładem, aby uniknąć rozszerzenia konfliktu do poziomu "regionalnej konfrontacji".



Atak Iranu na Izrael. Większość pocisków i dronów została zestrzelona

W weekend Iran przeprowadził serię ataków rakietowych i dronów kamikadze na terytorium Izraela. Według armii izraelskiej (IDF) w kierunku państwa żydowskiego wystrzelono łącznie około 350 pocisków i dronów, z czego 99 proc. zostało zestrzelonych.

Działania Iranu były odpowiedzią na izraelski atak na irański konsulat w Damaszku w Syrii. W wyniku uderzenia budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Według najnowszych danych zginęło 13 osób, w tym generał brygady irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammad Reza Zahedi.



Prezydent USA Joe Biden i przywódcy G7 potępili odwetowy atak Iranu i potwierdzili swoje wsparcie dla Izraela.



Analitycy rynku paliw prognozują, że jeśli konflikt będzie eskalował, będziemy świadkami gwałtownych wzrostów cen ropy, które w dalszej perspektywie odczujemy również w Polsce, tankując samochody.



Czytaj też:

Atak na Izrael. "Blisko połowa rakiet była uszkodzona"