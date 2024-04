Macron chce zawieszenia broni na świecie na czas igrzysk

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił propozycję zawieszenia broni w najważniejszych konfliktach świata – w tym w wojnie na Ukrainie – podczas igrzysk olimpijskich i liczy w tym zakresie na pomoc ze strony przywódcy Chin.

Emmanuel Macron mówił o tym w wywiadzie dla RMC i BFMTV. – Przywódca Chin przyjedzie za kilka tygodni do Paryża. Poprosiłem go o pomoc. W 2022 r. też stanęliśmy przed podobnym zadaniem przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi organizowanymi przez Chiny – wskazał.

Prezydent Macron powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć "olimpijskie zawieszenie broni". Wyjaśnił, że ma na myśli wojnę między Izraelem a Hamasem, wojnę Rosji z Ukrainą i wojnę w Sudanie. Powiedział, że w osiągnięcie tego celu chce zaangażować wielu partnerów.

33. Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Paryżu w dniach 26 lipca – 11 sierpnia. Sztafeta ze zniczem olimpijskim wystartuje w kwietniu.

Wcześniej francuska Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyraziła zaniepokojenie możliwością ataków terrorystycznych podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Francja kupuje rosyjski gaz

Jak wynika z danych przeanalizowanych przez Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. dostawy skroplonego gazu ziemnego z Rosji do Francji wzrosły do poziomu wyższego niż ma to miejsce w jakimkolwiek innym kraju UE w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W sumie od początku roku Paryż zapłacił Kremlowi za dostawy gazu ponad 600 mln euro.

– Nie może być tak, że Francja z jednej strony mówi, że trzeba być twardym wobec Rosji, a z drugiej płaci jej ogromne pieniądze – stwierdził dyplomata jednego z krajów UE.

Politico wyjaśnia, że rosnący handel gazem Paryża z Rosją wynika z chęci Macrona do zajęcia ostrzejszego stanowiska w sprawie wsparcia dla Kijowa.

Francja upiera się, że zakupy gazu są niezbędne do utrzymania dostaw do domów w całej Europie i że wiąże ją długoterminowa umowa z Rosją, z której prawnie trudno jest się wycofać. Krytycy twierdzą jednak, że Paryż mógł zrobić więcej, aby ograniczyć zakupy, argumentując, że jego bierność wynikała częściowo z oporu francuskiego giganta energetycznego TotalEnergys.

