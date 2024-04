Będą nowe sankcje USA na Iran

"USA planują w najbliższych dniach nałożyć na Iran dodatkowe sankcje, które mają na celu ograniczenie irańskiego programu produkcji rakiet i dronów. Amerykanie oczekują, że również sojusznicy pójdą w ich ślady" – poinformował doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan.

Sankcje mają obejmować podmioty gospodarcze współpracujące z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz irańskim ministerstwem obrony.

W oświadczeniu podkreślono, że po irańskim ataku powietrznym na Izrael prezydent USA Joe Biden wraz z zagranicznymi partnerami oraz liderami dwóch partii politycznych w Kongresie, przygotowuje "wyczerpującą odpowiedź". Waszyngton liczyć, że międzynarodowi partnerzy dołączą do sankcji.

W nocy z 13 na 14 kwietnia Iran wystrzelił w kierunku Izraela kilkaset dronów i rakiet. Atak nie miał jednak tak dramatycznych konsekwencji, jak można było podejrzewać. Większość z nich udało się bowiem strącić siłom Izraela, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Jordanii.

Izrael potwierdza: Będzie odwet za atak Iranu

Choć prezydent USA Joe Biden stanowczo oświadczył, iż jest przeciwny jakiemukolwiek odwetowi na Iran i zapowiedział, że jego kraj nie weźmie udziału w ewentualnym kontruderzeniu, wszystko wskazuje na to, że Tel Awiw nie odpuści. Tak przynajmniej wynika z poniedziałkowej wypowiedzi szefa sztabu izraelskiej armii, który jasno zadeklarował: irański atak rakietowy i dronowy na Izrael "spotka się z odpowiedzią".

– Iran chciał zaszkodzić strategicznym zdolnościom państwa Izrael – to coś, co nie miało miejsca wcześniej. Byliśmy przygotowani na to dzięki operacji "Żelazna Tarcza" – powiedział gen. Herzi Halevi na terenie bazy lotniczej Nevatim.

– W zeszły poniedziałek widzieliśmy, co nam grozi, i uważamy, że państwo Izrael jest bardzo silne i wie, jak sobie z tym poradzić samodzielnie, ale przy tak licznym i odległym zagrożeniu zawsze cieszymy się, że Stany Zjednoczone są z nami – dodał.

