Rosyjski Kościół Prawosławny uznany za instrument kremlowskiej propagandy

Jak poinformowała ukraińska deputowana PACE, Jewhenija Krawczuk Zgromadzenie zwróciło uwagę, że reżim Putina wyznaje neoimperialną ideologię "rosyjskiego świata", którą Kreml przekształcił w narzędzie do wzniecania wojny, a hierarchia Patriarchatu Moskiewskiego RKP broni tej ideologii, ogłaszając wojnę z Ukrainą i "szatańskim" Zachodem "świętą wojną wszystkich Rosjan".

"Rezolucja PACE w sprawie śmierci Nawalnego została przekształcona w kolejny potężny dokument wspierający Ukrainę i potępiający agresję Putina. Członkowie Zgromadzenia przyjęli rezolucję: «Śmierć Aleksieja Nawalnego i potrzeba konfrontacji z totalitarnym reżimem Władimira Putina i jego wojną przeciwko demokracji». Zgromadzenie wezwało do: oficjalnego uznania nielegalności Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej (...) uznania RKP za instrument rosyjskich wpływów i propagandy, który nie ma nic wspólnego z wolnością wyznania i wypowiedzi" – napisała Krawczuk na Facebooku.

Dyktatura Putina

Według Krawczuk, rezolucja PACE zauważa, że od czasu dojścia do władzy Putin buduje reżim mający na celu prowadzenie wojny z demokracją i przekształcenie porządku europejskiego i światowego ustanowionego po upadku byłego Związku Radzieckiego.

"Zgromadzenie potwierdziło, że pod rządami Putina Federacja Rosyjska stała się de facto dyktaturą. Dokument przypomina nam, że Putin sprawuje władzę nieprzerwanie od 2000 r., a poprawki do rosyjskiej konstytucji przyjęte w lipcu 2020 r. i uznane za niezgodne z prawem przez Komisję Wenecką i Zgromadzenie pozwalają mu pozostać na stanowisku do 2036 r." – wyjaśniła Krawczuk.

Zauważyła, że PACE wezwało również państwa członkowskie UE do wzmocnienia systemu sankcji wobec Rosji jako państwa sponsorującego terroryzm, a także sankcji wobec reżimu Łukaszenki na Białorusi.

Ponadto, według deputowanej, rezolucja wzywa państwa członkowskie UE do ustanowienia międzynarodowego mechanizmu odszkodowań dla ofiar rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, do którego zamrożone rosyjskie aktywa powinny zostać natychmiast przekazane, a także specjalnego trybunału do zbadania zbrodni przeciwko Ukrainie.

Rezolucja wzywa państwa do zapewnienia, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za systematyczne stosowanie tortur i innych form złego traktowania tysięcy więźniów w Federacji Rosyjskiej, w tym ukraińskich więźniów politycznych nielegalnie przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach od 2014 roku, a także ukraińskich jeńców wojennych.

"Ponadto Zgromadzenie podkreśliło, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym rosyjskie rafinerie ropy naftowej powinny być uważane za uzasadnione cele ataków wojskowych" – dodała Krawczuk.

Wcześniej estoński minister spraw wewnętrznych Lauri Laenemets ogłosił zamiar zaproponowania estońskiemu parlamentowi uznania RKP za organizację terrorystyczną.

Należy również zauważyć, że 27 marca 2024 r. Światowy Rosyjski Sobór Ludowy, który działa pod auspicjami RKP, przyjął w Moskwie dokument zawierający otwarte wezwanie do wojny z Ukrainą i Zachodem oraz do ludobójstwa narodu ukraińskiego.

