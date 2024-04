Kreml o decyzji Kongresu: Ameryka będzie musiała za to odpowiedzieć

Izba Reprezentantów przyjęła w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 60,8 mld dolarów. Za ustawą głosowało 311 kongresmenów, w tym 101 Republikanów i 210 Demokratów. Przeciwko opowiedziało się 112 Republikanów. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu.

Prezydent USA Joe Biden wezwał Senat do jak najszybszego przesłania dokumentów na jego biurko, aby mógł je podpisać i umożliwić wysłanie broni i sprzętu na Ukrainę.

Zgodę Kongresu uzyskały też przepisy o wsparciu dla Izraela (23 mld dolarów), Tajwanu i państw Indo-Pacyfiku (8 mld dolarów), jak również ustawa o konfiskacie aktywów rosyjskich i sprzedaży TikToka przez chińskiego właściciela aplikacji.

Pieskow: Ameryka będzie musiała za to odpowiedzieć

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że "decyzja o udzieleniu pomocy Ukrainie była oczekiwana i przewidywalna". – To jeszcze bardziej wzbogaci Stany Zjednoczone Ameryki i jeszcze bardziej zrujnuje Ukrainę, powodując śmierć większej liczby Ukraińców z winy reżimu w Kijowie – stwierdził.

Odniósł się także do uchwalenia przepisów dotyczących konfiskaty majątku rządu rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Pieskowa "jeśli rzeczywiście tak jest, to Ameryka będzie musiała za to odpowiedzieć". – I jest mało prawdopodobne, aby istniały tu jakiekolwiek ograniczenia czasowe – podkreślił.

Ponad 60 mld dolarów dla Ukrainy. Kongres USA przegłosował pakiet pomocy

Jak donosiły w tym tygodniu Politico i "Washington Post", Pentagon z wyprzedzeniem przygotował dużą partię pomocy wojskowej dla Ukrainy, więc jest prawdopodobne, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta USA, broń i amunicja trafią na front za "niecały tydzień".

Z puli ponad 60 mld dolarów 13,8 mld przeznaczone jest na zakup sprzętu dla Ukrainy, 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale USA w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, natomiast 11,3 mld zostanie przeznaczonych na utrzymanie sił USA w regionie.



Zełenski: Jestem wdzięczny. To pomoże ocalić tysiące istnień ludzkich

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że jest "wdzięczny Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, obydwu partiom i osobiście przewodniczącemu Mike’owi Johnsonowi za decyzję, która pozwoliła utrzymać bieg historii na właściwym torze".

"Demokracja i wolność zawsze będą miały znaczenie na świecie i nigdy nie zostaną pokonane, dopóki Ameryka będzie pomagać w ich obronie. Przyjęta dziś przez Izbę kluczowa ustawa o pomocy USA pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wojny, ocalić tysiące istnień ludzkich i wzmocnić oba nasze narody" – dodał prezydent Ukrainy.

Czytaj też:

Prezydent i premier reagują na decyzję USA. "Mam nadzieję, że nie jest za późno"