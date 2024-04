Skandal w Kongresie podczas głosowania w sprawie Ukrainy

Izba Reprezentantów przyjęła w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 60,8 mld dolarów. Za ustawą głosowało 311 kongresmenów, w tym 101 Republikanów i 210 Demokratów. Przeciwko opowiedziało się 112 Republikanów.

Republikanie i Demokraci pokłócili się o ukraińskie flagi

Jak podaje stacja Fox News, w kluczowym momencie głosowania Demokraci zaczęli wymachiwać ukraińskimi flagami w związku z czym republikanin Mark Molinaro zarzucił im naruszenie protokołu.

Według relacji amerykańskiej telewizji po lewej stronie sali, gdzie siedzą Demokraci, wybuchła euforia, gdy licznik czasu głosowania osiągnął zero. Spotkało się to z upomnieniem ze strony Molinaro, który powiedział im, że machanie flagą stanowi naruszenie zasad i nazwał takie zachowanie "niewłaściwym". Demokraci odpowiedzieli na to drwiną.



Z kolei republikanka z Florydy Anna Paulina Luna podeszła do mikrofonu i powiedziała: "Zdejmijcie te cholerne flagi", co wywołało jeszcze większą werbalną reakcję Demokratów – zauważa Fox News.



Republikański senator z Kentucky Rand Paul zamieścił w mediach społecznościowych wideo z głosowania, na którym Demokraci trzymają ukraińskie flagi i skrytykował przekazywanie "ciężko zarobionych pieniędzy" Amerykanów "skorumpowanemu zagranicznemu reżimowi".

Ponad 60 mld dolarów dla Ukrainy. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę

Ustawa o pomocy dla Ukrainy trafi teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu. Prezydent USA Joe Biden wezwał Senat do jak najszybszego przesłania dokumentów na jego biurko, aby mógł je podpisać i umożliwić przekazanie broni i sprzętu.

Według ustaleń amerykańskich mediów Pentagon z wyprzedzeniem przygotował dużą partię pomocy wojskowej dla Ukrainy, więc jest prawdopodobne, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta USA, broń i amunicja trafią na front za "niecały tydzień".

Z puli ponad 60 mld dolarów 13,8 mld zostanie wydane na zakup sprzętu dla Ukrainy, 23 mld to środki na uzupełnienie ubytków w arsenale USA w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, natomiast 11,3 mld zostanie przeznaczonych na utrzymanie sił USA w regionie.

Zgodę Izby Reprezentantów uzyskały też przepisy o wsparciu dla Izraela (23 mld dolarów), Tajwanu i państw Indo-Pacyfiku (8 mld dolarów), jak również ustawa o konfiskacie aktywów rosyjskich w USA i sprzedaży platformy TikTok przez jej chińskiego właściciela.

