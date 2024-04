New Delhi w gryzącym dymie. Pożar gigantycznego składowiska śmieci

Na składowisku mieści się co najmniej 8,4 miliona ton odpadów. We wtorek stolica Indii niemalże "krztusiła" się toksycznymi oparami, gdy gęsta mgła po pożarze ogromnego wysypiska śmieci opadła na miasto. To kolejny z serii pożarów składowisk śmieci, nad którą od lat bezskutecznie próbują zapanować władze.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują skalę pożaru.

Trutka dla klimatu

W niedzielę niektóre części składowiska Ghazipur w New Delhi stanęły w płomieniach, powodując niebezpieczne emisje ciepła i metanu. Do wtorku pożar na największym wysypisku śmieci w stolicy został w dużej mierze ugaszony, ale według doniesień lokalnych mediów mieszkańcy skarżyli się na podrażnienia gardła i oczu spowodowane utrzymującym się gryzącym powietrzem.

"Przyczyna pożaru pozostaje nieznana; pożary składowisk są często powodowane przez gazy powstające z rozkładających się śmieci. Każdego roku, gdy podczas upalnego lata w New Delhi wzrasta poziom rtęci, miejskie wysypiska śmieci stają w płomieniach, a gnijące odpady zwiększają emisję metanu powodującego ocieplenie klimatu w Indiach" – opisuje CNN.

Metan jest drugim po dwutlenku węgla najczęściej występującym gazem cieplarnianym, ale w większym stopniu przyczynia się do kryzysu klimatycznego, ponieważ zatrzymuje więcej ciepła. Według GHGSat, który monitoruje emisje za pośrednictwem satelitów, Indie wytwarzają ze składowisk śmieci więcej metanu niż jakikolwiek inny kraj.

Według raportu Centrum Nauki i Środowiska z New Delhi z 2023 r. góra śmieci w Ghazipur to tylko jedno z około 3000 indyjskich wysypisk śmieci przepełnionych rozkładającymi się odpadami, emitującymi niebezpieczne gazy. Składowisko ma wysokość 65 metrów i jest prawie tak wysokie jak historyczny Taj Mahal; góruje nad okolicznymi domami, szkodząc zdrowiu mieszkańców.

Według organizacji non-profit Global Clean Air Initiative narażenie na metan może zaostrzyć choroby płuc, powodować astmę i zwiększać ryzyko udaru.

