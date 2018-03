Silvio Berlusconi wraca do władzy. Włosi poparli prawicową koalicję

Ostateczne wyniki poznamy pewnie w najbliższych dniach, ale już wiadomo, że blok prawicowy (Forza Italia, Liga Północna i Bracia Włoch) otrzymał ok. 33-36 proc. głosów, Ruch Pięciu Gwiazd ok. 29-32 proc. głosów, a rządząca dotychczas Partia Demokratyczna Matteo Renziego ok. 25-28 proc. głosów.

Tak wyrównany wynik głównych partii i koalicji oznacza, że centroprawicy nie będzie łatwo stworzyć stabilnego rządu – szczególnie, że trzy główne siły polityczne nie wyrażały przed wyborami inicjatywy do zawiązania ewentualnej koalicji.

Własnie analizując przedwyborczą walkę oraz nikłą chęć tworzenia ewentualnych koalicji (pomiędzy głównymi siłami), znaczną część społeczeństwa obawia się, że wybory trzeba będzie w najbliższych miesiącach powtórzyć.

