Kolejny kraj zapowiada specjalne przepisy o deportacji. To efekt ustawy brytyjskiej

Za maksymalnie kilkanaście tygodni Wielka Brytania rozpocznie deportacje nielegalnych imigrantów do Rwandy. Parlament zatwierdził w tym tygodniu projekt ustawy. Wywołało to reakcję rządu Irlandii, ponieważ już odnotowano, że coraz więcej imigrantów z Wielkiej Brytanii ruszyło do tego kraju.

Irlandia będzie odsyłać Brytyjczykom nielegalnych imigrantów

Irlandzka stacja RTE poinformowała, że premier Simon Harris zwrócił się do minister sprawiedliwości Helen McEntee o szybkie przedstawienie propozycji zmian prawnych w zakresie rozstrzygania, które państwa uznawane są za bezpieczne kraje trzecie. Chodzi o to, żeby prawo pozwalało na odsyłanie do Wielkiej Brytanii azylantów, którzy nie mają podstaw do składania wniosków w Irlandii.

– Istnieje wiele powodów, dla których zaobserwowaliśmy wzrost migracji do Irlandii. To, co jest jasne po decyzji podjętej przez Wielką Brytanię w sprawie Brexitu, to wzrost liczby osób ubiegających się o azyl w ich kraju. Sposób, w jaki sobie z tym radzą, to ich polityka. Moim celem jako minister sprawiedliwości jest zapewnienie, że mamy skuteczną strukturę i system imigracyjny – powiedziała minister RTE McEntee.

Jak tłumaczyła, przepisy będą miały charakter szczególny bowiem Irlandia musi mieć możliwość skutecznego odsyłania imigrantów do Wielkiej Brytanii. Na początku tygodnia McEntee poinformowała, że ponad 80 proc. migrantów przybywających obecnie do Irlandii przyjeżdża z Wielkiej Brytanii poprzez granicę z Irlandią Północną.

W piątek wicepremier i minister spraw zagranicznych Micheal Martin przyznał w rozmowie z brytyjskim "Daily Telegraph", że ustanowienie brytyjskiej ustawy o deportacji do Rwandy wywołała efekt w postaci natychmiastowego napływu migrantów do Irlandii poprzez granicę z Irlandią Północną.

Deportacje z Wielkiej Brytanii do Rwandy

Co z układu z Londynem będzie miała z tego Rwanda? Brytyjczycy już wypłacili 220 mln funtów, a na 2024 rok zaplanowana jest kolejna transza 50 mln. Sytuację komplikują nieco odwołania składane przez prawników reprezentujących imigrantów, roszczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz obiekcji Sądu Najwyższego. W praktyce do Rwandy nie został odesłany jeszcze ani jeden cudzoziemiec.

22 kwietnia Premier Rishi Sunak zapowiedział, że deportacje rozpoczną się za około 10 do 12 tygodni. Polityk powiedział, że nielegalni imigranci będą wysyłani do Rwandy przez całe lato.

Imigranci, przy pomocy przemytników, docierają do Wielkiej Brytanii przede wszystkim małymi łodziami przez kanał La Manche. Nielegalna i legalna migracja Afrykanów oraz Azjatów stanowi jeden z głównych problemów w kraju i budzi coraz większy sprzeciw społeczny, toteż rząd Sunaka tym bardziej podjął się próby zastopowania procederu.

