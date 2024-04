"Piszcie: Giorgia". Premier Włoch wystartuje w wyborach do europarlamentu?

– Postanowiłam poprowadzić listy Braci Włochów we wszystkich okręgach wyborczych – oświadczyła premier Włoch Giorgia Meloni na niedzielnej konwencji, która zainaugurowała kampanię do Parlamentu Europejskiego. – Nie zabiorę ani jednej minuty z działalności rządu, by prowadzić kampanię wyborczą w sprawie mojej kandydatury – zadeklarowała polityk.

– Jeśli chcecie powiedzieć, że dalej wierzycie we mnie, piszcie: Giorgia na kartach do głosowania – zaapelowała szefowa włoskiego rządu.

"Zmienimy UE". Meloni: Czas podnieść poprzeczkę

Giorgia Meloni stwierdziła, że jej ugrupowanie chce "zanieść do Unii Europejskiej włoski model". – Kiedy mówimy "nigdy z lewicą", to nie posługujemy się dobrym sloganem kampanii wyborczej po to, by wyrzucić go dzień po wyborach. Mówimy to, co jest w naszym DNA. To dotyczy zarówno Rzymu, jak i Brukseli. Nie interesuje nas to, by być ze wszystkimi lub tam, gdzie są wszyscy. Chcemy stworzyć większość, która połączy siły centroprawicy i pośle do opozycji lewicę również w Unii Europejskiej – powiedziała premier Włoch. – To trudne przedsięwzięcie, ale możliwe, musimy spróbować – przekonywała.

– To byłaby rewolucja, w której Partia Konserwatystów i Reformatorów odgrywa strategiczną i fundamentalną rolę – zaznaczyła Meloni. Do tej frakcji w Parlamencie Europejskim należy również Prawo i Sprawiedliwość.

– Będziemy bronić w UE naszych wspaniałości, naszych granic, naszej tożsamości. Także tym razem powiedzą nam, że jesteśmy szaleni, i że to wyzwanie niemożliwe do zrealizowania. Tyle razy uznano już nas za przegranych, mówili, że znikniemy. Niech sobie mówią. Czas podnieść poprzeczkę, zmienimy UE – mówiła Giorgia Meloni.

Według niedawnego sondażu Ipsos dla Euronews, partia Meloni może uzyskać w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego aż 24 mandaty, zdobywając około 27 proc. głosów.

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca.

Czytaj też:

"Pierwszy przypadek w historii". Premier Meloni ogłosiła ważną informację na temat papieżaCzytaj też:

Meloni dla "Do Rzeczy": Chcemy innej Unii Europejskiej