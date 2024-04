"Najważniejsze porozumienie" Ukrainy i USA. Zełenski zdradził szczegóły

Kijów i Waszyngton przygotowują się do podpisania ważnej umowy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa – poinformował w niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zdradził, prace są zaawansowane.

– Pracujemy nad ustaleniem konkretnych poziomów wsparcia na ten rok oraz na następne 10 lat. Chodzi o wsparcie militarne, finansowe i polityczne, a także o wspólną produkcję zbrojeniową – powiedział ukraiński przywódca, cytowany przez agencję Reutera.

Zełenski o nowej umowie z USA

Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że Ukraina i Stany Zjednoczone pracują nad dwustronnym porozumieniem bezpieczeństwa, które określił jako "najważniejsze" z dotychczasowych. W ostatnich miesiącach tego typu umowy z Ukrainą zawarło dziewięć europejskich krajów, m.in. Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

– Pracujemy już nad konkretnym tekstem. Naszym celem jest uczynienie tej umowy najmocniejszą ze wszystkich. Omawiane są konkretne podstawy naszego bezpieczeństwa, naszej współpracy. (...) Umowa powinna być naprawdę wzorcowa, odpowiadająca sile amerykańskiego przywództwa – mówił prezydent Ukrainy. – Współdziałamy z partnerami na wszystkich szczeblach, by osiągnąć dokładnie taki poziom skuteczności pomocy, jaki jest potrzebny nie tylko do utrzymania naszych pozycji, ale także do zakłócenia rosyjskich planów wojennych – dodał.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował 4 kwietnia w Brukseli, że prace nad polsko-ukraińskim porozumieniem o gwarancjach bezpieczeństwa są zaawansowane, ale nie ma jeszcze daty jego podpisania.

Pomoc USA dla Ukrainy

Pentagon zapowiedział, że przekaże Ukrainie m.in. rakiety Patriot i amunicję artyleryjską. Ukraina dysponuje obecnie niewielkimi liczbami Patriotów, które uzupełniają inne zachodnie systemy obrony przeciwrakietowej i istniejące zapasy rakiet ziemia-powietrze (SAM) z czasów radzieckich, takich jak S-300. Patrioty to najpotężniejsze i najdroższe systemy obrony powietrznej, jakie posiada Ukraina. Każda bateria Patriota kosztuje około 1 mld dolarów, a każdy pocisk to koszt prawie 4 mln dolarów.

Izba Reprezentantów Kongresu USA przegłosowała również rozwiązania przewidujące przejęcie na rzecz Ukrainy rosyjskich aktywów zamrożonych w amerykańskich bankach. Mowa o około 6 mld dolarów.

