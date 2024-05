Trump nie będzie się patyczkował z nielegalnymi migrantami? Mówi, co zrobi

Kandydat Partii Republikańskiej USA w wyborach prezydenckich Donald Trump powiedział, że zamierza wykorzystać Gwardię Narodową do deportacji nielegalnych imigrantów z kraju, ale nie wykluczył wykorzystania innych rodzajów sił zbrojnych.

Trump przyznał, że ma taki zamiar w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla magazynu TIME. Były prezydent wskazał, że usunięcia nielegalnych migrantów chce wykorzystać przede wszystkim Gwardię Narodową. Jednak jeśli to by nie wystarczyło, mogłoby pomóc wojsko. – Gdyby nie byli w stanie, użyłbym wojska – powiedział Trump.

Trump obiecuje deportacje i zastopowanie migracji

Zapytany jak zapowiedź ta ma się do ustawy Posse Comitatus Act, która uniemożliwia rządowi wykorzystywanie wojska do egzekwowania prawa lub pełnienia funkcji policji, Trump zwrócił uwagę, że mowa o ludziach, którzy nie przebywają w Stanach Zjednoczonych legalnie.

Trump wielokrotnie zapowiadał, że jako prezydent wykorzysta wszelkie narzędzia i uprawnienia prezydenta USA do obrony kraju przed falami migrantów. W grudniu ub. r. powiedział, że planuje "największą deportację w historii Ameryki", jeśli zostanie ponownie wybrany na urząd w 2024 roku.

TIME poinformował również, że były prezydent zamierza przywrócić program „Pozostań w Meksyku”, który wymagał od migrantów powrotu do Meksyku do czasu przesłuchań w sprawie imigracji, oraz tytuł 42 – politykę w czasach pandemii, która umożliwiała urzędnikom granicznym zawracanie migrantów ze względu na problemy zdrowotne. Inne plany obejmują wznowienie budowy muru granicznego i rozpoczęcie szeroko zakrojonych działań deportacyjnych.

Czytaj też:

Za dużo nielegalnych imigrantów. Będą ich upychać w ośrodku dla weteranówCzytaj też:

Trump wspiera Teksas. "Wykorzystam wszelkie narzędzia i uprawnienia prezydenta"