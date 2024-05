Amerykański batalion zostanie na Litwie na czas nieokreślony

Bataliony sił zbrojnych USA stacjonują na Litwie w formule rotacyjnej od 2019 roku.

Batalion USA zostanie na Litwie dłużej

Informację o przedłużeniu przekazał w czwartek przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych minister obrony Litwy Laurynas Kascziunas. Polityk wyraził wobec Amerykanów wdzięczność za determinację w utrzymaniu obecności wojskowej w krajach bałtyckich.

Minister zapewnił, że Litwa dołoży "wszelkich starań, aby zapewnić przybywającym wojskom amerykańskim wszelkie niezbędne wsparcie ze strony kraju przyjmującego oraz odpowiednią infrastrukturę, zgodnie ze standardami NATO".

Kwestia obecności żołnierzy USA na Litwie została omówiona m.in. podczas spotkania litewskiego ministra z amerykańska wiceminister obrony ds. armii lądowej Christine Wormuth.

Bauer: Nie ma zagrożenia, ale jeśli będzie, to art. 5 bez dyskusji

Pod koniec marca Szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Bauer mówił na Łotwie o gwarancjach Amerykanów i sojuszników zachodnioeuropejskich dla państw wschodniej flanki.

Holenderski wojskowy zapewnił w wywiadzie dla łotewskiej telewizji, że w razie bezpośredniego zagrożenia dla państwa członkowskiego NATO zastosowanie art. 5 będzie "obowiązkowe i nie będzie podlegać dyskusji".

Admirał zaznaczył, że obecnie nie ma przesłanek świadczących o tym, że Moskwa planuje agresję na kraj należący do Sojuszu. Nie znaczy to, żeby nie przygotowywać się na negatywny scenariusz. – Nie uważam, by było bezpośrednie zagrożenie. Problem polega na tym, że rosyjskie ambicje wykraczają poza Ukrainę. Wiemy to i dlatego Sojusz jako całość musi być lepiej przygotowany – powiedział Bauer.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, na Łotwie, w bazie w Adażi, stacjonuje też grupa bojowa działająca w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO, współtworzona m.in. przez polski kontyngent.

