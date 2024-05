Media alarmują: Tajemnicze zniknięcie ministra obrony Ukrainy

O tajemniczym zniknięciu ukraińskiego ministra obrony narodowej informuje w piątek agencja informacyjna UNIAN. Jej dziennikarze zwracają uwagę na zarządzenie Ministra Obrony Narodowej "W sprawie zatwierdzenia zmian do zarządzenia o wojskowych badaniach lekarskich w Siłach Zbrojnych Ukrainy", które zostało opublikowane na stronie internetowej Rady Najwyższej.

Co się dzieje z ministrem obrony Ukrainy? Lakoniczna odpowiedź resortu

Na dokumencie zamiast podpisu konstytucyjnego ministra Rustema Umierowa, widnieje podpis jego zastępcy Iwana Gawryliuka. Co istotne, nie został on przedstawiony w ten sposób, ale jako "pełniący obowiązki Ministra Ukrainy".

"Nie wiadomo, dlaczego obowiązki ministra pełni obecnie jego zastępca. Powodem może być urlop lub tymczasowa niezdolność ministra na przykład z powodu choroby" – pisze UNIAN. Dziennikarze agencji zwrócili się z pytaniami w tej sprawie do Departamentu Prasy i Informacji resortu obrony. Początkowo w artykule poinformowano, że odpowiedź z ministerstwa nie nadeszła. Wieczorem publikacja została zaktualizowana o nadesłaną odpowiedź.

Ukraińskie MON wyjaśniło, że Iwan Hawryliuk podpisał rozporządzenie jako "tymczasowo pełniący obowiązki Ministra Obrony Ukrainy" ze względu na fakt, że sam minister przebywał w tym czasie w podróży służbowej. Powołano się tu na rozporządzenie z 3 listopada ubiegłego roku, w myśl którego, pod nieobecność szefa MON jego obowiązki wykonuje jego zastępca bądź inny urzędnik z resortu.

"Ministerstwo nie wyjaśniło jednak, czy na chwilę obecną Rustem Umyerow wrócił do wykonywania swoich obowiązków" – zauważa UNIAN.

Rustem Umierow. Kariera ukraińskiego ministra

Rustem Umierow wszedł w skład rządu Denysa Szmyhala we wrześniu 2023 roku. Zastąpił wtedy Ołeksija Reznikowa na stanowisku ministra obrony narodowej Ukrainy. Wcześniej był prezesem Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Aby objąć to stanowisko we wrześniu 2022 roku zrezygnował zasiadania w parlamencie. Mandat do Rady Najwyższej wywalczył startując z ramienia partii Głos. W przeszłości był też współpracownikiem lidera Tatarów krymskich Mustafy Dżemilewa.

