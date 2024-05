Prawosławna Wielkanoc w Moskwie. Cyryl wzywa do modlitwy za rosyjską armię

W katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie Cyryl wezwał do modlitwy "za rosyjski kraj, który przechodzi przez trudne i być może fatalne próby".

– Prosimy Pana, aby chronił święte granice naszej ziemi – powiedział zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. – Jednocześnie musimy modlić się za władze, za wojsko, za tych, którzy dziś, w czasach dla nas pokojowych, tracą nie tylko zdrowie, ale i życie w obronie ojczyzny – dodał.

Cyryl wzywa do modlitwy za armię

Przywódca Rosji Władimir Putin również uczestniczył w wielkanocnej liturgii w katedrze. Prezydent Federacji Rosyjskiej stał w dużej odległości od wiernych obok mera Moskwy Siergieja Sobianina. W ręku trzymał płonącą czerwoną świecę. Jak podają rosyjskie agencje państwowe, pod koniec liturgii Putin i Cyryl I wymienili się wielkanocnymi prezentami.

Według informacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w uroczystości wzięli udział: nuncjusz apostolski w Rosji, arcybiskup Giovanni d'Aniello i katolicki arcybiskup Moskwy Paolo Pezzi.

W kazaniu patriarcha moskiewski opowiedział się za zakończeniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. – Niech Pan przerwie tę wewnętrzną wojnę, niech umocni w zdrowiu i zachowa od wszelkiego zła tych, którzy dziś służą naszej ojczyźnie i nam wszystkim – mówił Cyryl I. W przeciwieństwie do stycznia 2023 r., nie wezwał do zawieszenia broni. Wówczas wezwał obie strony konfliktu do zaprzestania ognia na 36 godzin podczas prawosławnego Bożego Narodzenia, aby ludzie mogli uczestniczyć w nabożeństwach.

Rosja rozpoczęła agresję na Ukrainę w lutym 2022 r. i obecnie okupuje około jednej piątej ukraińskiego terytorium. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego jest ważnym sojusznikiem Władimira Putina. Kazania patriarchy popierające rosyjską inwazję na Ukrainę wywołały międzynarodowe oburzenie. Niektóre kraje nałożyły na niego sankcje.

