Izrael szykuje się do ataku na Rafah. Ewakuacja cywilów

Izraelskie wojsko zaczęło wzywać Palestyńczyków do ewakuacji ze wschodnich dzielnic Rafah, położonych w pobliżu granicy z Izraelem, przed planowaną ofensywą na obszarze południowej Strefy Gazy. Cywile zachęcani są do przeniesienia się do rozszerzonej strefy humanitarnej w pobliskich miastach – Chan Junis i Al-Mawasi.

Rafah – "bastion" Hamasu

Miasto Rafah, liczące we wrześniu ubiegłego roku około 275 tysięcy mieszkańców, może być obecnie tymczasowym miejscem pobytu dla prawie 1,5 mln ludzi, gdyż schronili się w nim uchodźcy z innych terenów Strefy Gazy. Według izraelskich władz Rafah to ostatni bastion Hamasu, gdzie ukrywa się dowództwo tej organizacji terrorystycznej.



Izraelski atak na Rafah, w którym schroniło się ponad milion palestyńskich uchodźców, spowoduje szkody nie do przyjęcia – ostrzegł sekretarz stanu USA Antony Blinken.

USA wstrzymały dostawy amunicji do Izraela

Amerykańskie media podają, że Stany Zjednoczone wstrzymały wysłanie jednego transportu amunicji dla Izraela. Przyczyna decyzji Pentagonu nie jest znana. Administracja prezydenta Joe Bidena zapewnia, że nie ma żadnej zmiany w sojuszniczej polityce Waszyngtonu i Tel Awiwu.

Pod koniec kwietnia Biden podpisał zatwierdzony przez Kongres USA pakiet ustaw o dodatkowej pomocy finansowej dla Ukrainy, Izraela i sojuszników Ameryki w regionie Indo-Pacyfiku. Ustawa przewiduje m.in. przeznaczenie dla Izraela dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości około 26,4 mld dolarów, z czego 9,1 mld dolarów zostanie przeznaczone na potrzeby humanitarne.

Wojna w Strefie Gazy

Zakończenie wojny w Strefie Gazy utrzymałoby Hamas przy władzy – powiedział w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu, odrzucając żądania Hamasu. Rząd Izraela podjął też decyzję o zamknięciu działalności katarskiej telewizji Al Jazeera.

W Strefie Gazy od pół roku panuje kryzys humanitarny, który jest efektem walk między Izraelem, a Hamasem. Konflikt zapoczątkował atak Hamasu na Izrael przeprowadzony 7 października 2023 r. W odpowiedzi Izrael rozpoczął bombardowania Gazy, a następnie dokonał inwazji lądowej.

