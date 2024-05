Holenderskie F-16 dla Ukrainy już jesienią

Deklarację złożyła holenderska minister obrony Kajsa Ollongren podczas konferencji prasowej w Wilnie. Minister oświadczyła, że taki harmonogram dostaw myśliwców na Ukrainę jest częścią szczegółowego planu sojuszniczego.

– Wszystko zostało zorganizowane zgodnie z projektem, który obejmuje szkolenie ukraińskich pilotów, szkolenie personelu obsługi i przekazywanie rzeczywistych samolotów – powiedziała. Holenderska minister poinformowała, że ukraińscy piloci są obecnie szkoleni w różnych krajach.

– A jeśli uda nam się utrzymać tę drogę i wszystko ułoży się pomyślnie dla Ukrainy w kwestiach wewnętrznych, Dania wyśle pierwszy samolot latem tego roku. A my planujemy brać udział w dostawach F-16, które rozpoczną się jesienią – dodała.

Wcześniej informowano, że rząd belgijski podjął decyzję o przyspieszeniu dostaw myśliwców F-16 na Ukrainę i zrealizowaniu ich do końca 2024 roku. Według informacji "New York Times" pierwszych sześć z 45 myśliwców F-16, jakie Ukraińcom zobowiązali się przekazać zachodni sojusznicy, może trafić na Ukrainę w lipcu. Do lata gotowych do latania na F-16 ma być 12 pilotów, którzy przeszli szkolenie w Danii, Wielkiej Brytanii i USA. Myśliwce mają być uzbrojone prawdopodobnie w pociski krótkiego i średniego zasięgu oraz bomby.

Kontrofensywa Ukrainy. Sullivan ujawnia możliwy termin

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan uważa, że amerykańska pomoc pozwoli Ukrainie na kontrofensywę w 2025 r. Jake Sullivan stwierdził, że dostawy amerykańskiego sprzętu wojskowego mogą pomóc Ukrainie powstrzymać napierające wojska rosyjskie.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego przyznał, że spodziewa się "rosyjskiego postępu w nadchodzącym okresie" na polu bitwy, ponieważ "zmiany nie zachodzą z dnia na dzień". Amerykański polityk zapewnił jednak, że siły ukraińskie będą w stanie utrzymać linię frontu i "wytrzymać rosyjski atak".

