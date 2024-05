Przebrany za kobietę Ukrainiec próbował przedostać się za granicę

Mężczyzna w makijażu i peruce został zatrzymany przez służby, kiedy próbował przekroczyć granicę. Jak się okazało, miał paszport swojej siostry.

Uciekał przed branką. Przebrał się za kobietę

Straż Graniczna Ukrainy poinformowała, że mężczyzna w wieku poborowym próbował uniknąć służby wojskowej. Był to 44-letni mieszkaniec Zołotonoszy.

Ukraińcowi zarzucono próbę nielegalnego przekroczenia granicy i zatrzymano. Zajmie się nim sąd. W związku z obowiązywaniem na Ukrainie stanu wojennego mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat nie wolno – z nielicznymi wyjątkami – opuszczać kraju, ponieważ zostać włączeni do wojska.

Ukraińcy opublikowali zdjęcie zatrzymanego 44-latka. Uwagę internautów zwróciło logo Biedronki na jego damskiej bluzce.

Kontrowersyjna ustawa o mobilizacji

W połowie kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał kontrowersyjną ustawę o mobilizacji. Największa kontrowersja dotyczy zmiany norm w zakresie demobilizacji żołnierzy. Według wcześniejszych przepisów po 36 miesiącach wojskowy mógł zdecydować o zakończeniu służby. Teraz taka możliwość demobilizacji zostaje zniesiona. W nowym reżimie prawnym nie sprecyzowano, kiedy żołnierz może zostać zmobilizowany.

Ponadto, na bazie nowej ustawy o mobilizacji wiek poborowy zostanie obniżony z 27 do 25 lat, wezwania będą mogły być wysyłane w formie elektronicznej. Ustawa podwyższa wypłaty dla ochotników i wprowadza nowe kary za uchylanie się od poboru.

Ukraińcy podlegający poborowi będą zobowiązani do aktualizacji danych osobowych w okresie do dwóch miesięcy. Ci, którzy zostali zakwalifikowani jako zdolni do służby w ograniczonym zakresie, będą zobligowani ponownie stawić się przed wojskową komisję lekarską.

