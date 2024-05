Gwiazda kina na zaprzysiężeniu Putina. "To największy światowy przywódca!"

Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji, które odbyły się 15-17 marca. W I turze uzyskał rekordowe 88,48 proc. głosów poparcia. Żaden z jego trzech rywali nie przekroczył 5 proc. 7 maja przywódca Rosji złożył przysięgę na Kremlu, którą wygłosił, kładąc prawą rękę na konstytucji.

Zaprzysiężenie Putina. Wśród gości Steven Seagal

"Wykonując uprawnienia prezydenta Federacji Rosyjskiej, ślubuję szanować i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegać i bronić Konstytucji Federacji Rosyjskiej, chronić suwerenność oraz niezależność, bezpieczeństwo i integralność państwa, aby wiernie służyć narodowi" – brzmiała jej treść przysięgi wygłoszonej we wtorek przez Putina. Po jej wygłoszeniu, przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Walery Zorkin ogłosił, że Putin oficjalnie objął urząd prezydenta Rosji.

Jak się okazuje, wśród gości rosyjskiego dyktatora był również hollywoodzki gwiazdor, Steven Seagal. Aktor udzielił krótkiej wypowiedzi mediom.

– To największy światowy przywódca! – stwierdził z pełnym przekonaniem.

Piąta kadencja Putina

Putin jest przywódcą Federacji Rosyjskiej od 1999 roku. W latach 2008-2012 zajmował stanowisko premiera, co stanowiło wybieg, by ominąć limit kadencji. Po nowelizacji rosyjskiej konstytucji zmieniono limit. Jeśli trzymać się formalnych zapisów Putin będzie mógł rządzić do 2036 roku, kiedy to skończy 84 lata.

Zachodni analitycy wskazują, że wielu Rosjan popiera Putina i chce, żeby był głowa państwa, jednak w rzeczywistości polityk nie jest na tyle popularny, by w uczciwie zorganizowanych wyborach mógł uzyskać wynik bliski 90 proc. Rzeczywiste poparcie dla Putina jest niezwykle trudne do ustalenia z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia wiarygodnych badań w tym zakresie.

"Wybory" zorganizowano również na okupowanych przez wojska rosyjskie terytoriach Ukrainy.

