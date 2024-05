USA wstrzymały dostawę broni do Izraela. "Hiroszima i Nagasaki na sterydach"

W środę amerykańska prasa donosiła o możliwym wstrzymaniu dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych do Izraela. Informacje te potwierdził sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Jak poinformował, decyzja prezydenta Joe Bidena o wstrzymaniu dostaw ciężkiej amunicji do Izraela została podjęta w związku z możliwą izraelską ofensywą w Rafah, która zdaniem Białego Domu może narazić palestyńskich cywilów na niebezpieczeństwo.

– Od początku jasno mówiliśmy, że Izrael nie powinien przypuszczać dużego ataku na Rafah bez ochrony cywilów, którzy są na tym polu bitwy. I analizując sytuację, wstrzymaliśmy jeden transport amunicji – powiedział Austin, cytowany przez Reuters. Waszyngton dokonuje obecnie oceny pakietów uzbrojenia dla Izraela. – Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznych decyzji – oświadczył szef Pentagonu. I zapewnił, że zaangażowanie USA w obronę Izraela pozostaje "żelazne".

"Hiroszima i Nagasaki na sterydach"

Decyzja administracji Joe Bidena spotkała się z oburzeniem republikańskiego senatora. Lindsey Graham nazwał sytuację Izraela "Hiroszimą i Nagasaki na sterydach". – Jeśli wstrzymamy broń potrzebną do pokonania wrogów państwa Izrael w czasie wielkiego niebezpieczeństwa, to zapłacimy za to cenę. To jest obsceniczne. To jest absurdalne. Dajcie Izraelowi to, czego potrzebuje, by walczyć w tej wojnie, której nie może pozwolić sobie przegrać – zaapelował.

Wstrzymane transporty miały zawierać m.in. 2000-funtowe bomby oraz precyzyjne bomby lotnicze JDAM.

Pod koniec kwietnia Biden podpisał zatwierdzony przez Kongres USA pakiet ustaw o dodatkowej pomocy finansowej dla Ukrainy, Izraela i sojuszników Ameryki w regionie Indo-Pacyfiku. Ustawa przewiduje m.in. przeznaczenie dla Izraela dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości około 26,4 mld dolarów, z czego 9,1 mld dolarów zostanie przeznaczone na potrzeby humanitarne.

Naloty Izraela

W poniedziałek izraelskie lotnictwo rozpoczęło naloty na Rafah, mimo trwającej ewakuacji cywilów. Wcześniej przeprowadzone zostały negocjacje w sprawie zawieszenia broni, ale jak w poprzednich turach, nie przyniosły rezultatu.

W Rafah przy granicy z Egiptem, według różnych danych, przebywa obecnie około 1-1,5 mln Palestyńczyków. Strona izraelska twierdzi, że w położonym w Strefie Gazy mieście stacjonują cztery bataliony Hamasu. Uważa również, że tam właśnie ukrywają się przywódcy terrorystycznej organizacji palestyńskiej i są przetrzymywani zakładnicy uprowadzeni w październiku ubiegłego roku z Izraela.

