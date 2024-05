Podano najpopularniejsze imię w Berlinie. Bez niespodzianki

Informację opublikował dziennik Bild, powołując się na dane Towarzystwa Języka Niemieckiego. Jak się okazuje, w 2023 roku imię Mahomet okazało się najpopularniejszym w wielu regionach Niemiec, wliczając w to stolicę kraju.

Mahomet było najpopularniejszym męskim imieniem w Hamburgu, Bremie i Szlezwiku-Holsztynie. W Nadrenii Północnej-Westfalii zajęło w zestawieniu drugie miejsce (po zliczeniu wszystkich wariantów, takich jak Muhammed, Mohammad, Muhammet, Muhamet etc.).

Berlin. Mahomet znowu najpopularniejszy

Jeśli chodzi o Berlin, to imię Mahomet jest tam najczęściej nadawanym od roku 2018 (był tylko jeden wyjątek).

Imię Mahometa cieszy się szczególną popularnością w kulturze muzułmańskiej, co sprawia, że inne męskie imiona są nadawane rzadziej. W wielu krajach arabskich tradycyjnie najstarszy syn w rodzinie zawsze otrzymuje imię Mahometa. Ten zwyczaj nie ma odpowiednika w kulturze chrześcijańskiej ani postchrześcijańskiej – można by to porównać do sytuacji, gdyby co trzeci chłopiec w Polsce nosił imię "Jan".

Ponadto, w wielu dużych miastach Niemiec, w tym również tych wspomnianych wcześniej, istnieje duża społeczność muzułmańska, która stale się powiększa głównie dzięki polityce sprowadzania do Niemiec imigrantów.

Muzułmanie w Niemczech przeciętnie mają wyraźnie więcej dzieci niż Niemcy lub migranci z krajów europejskich.

