Włoscy parlamentarzyści głosują za "ustawą antymeczetową”

Pomimo krytyki ze strony opozycji, Izba Deputowanych zatwierdziła 7 maja większością głosów projekt tak zwanej "ustawy antymeczetowej”, poinformowała gazeta "La Repubblica”. Teraz musi wyrazić zgodę Senat, druga izba włoskiego parlamentu.

Ustawa antymeczetowa

Zmiana przewiduje zakaz wykorzystywania pomieszczeń organizacji non-profit na odprawianie nabożeństw. Rozporządzenie nie dotyczy wspólnot religijnych, które mają umowę z państwem włoskim. Oprócz Kościoła Katolickiego są to prawie wszystkie wyznania chrześcijańskie, a także wspólnoty żydowskie, buddyjskie i hinduistyczne. Umów z organizacjami islamskimi nie ma, choć muzułmanie są drugą co do wielkości społecznością religijną we Włoszech, liczącą 2,6 miliona osób.

Według inicjatorów, skupionych wokół Tommaso Fotiego z rządzącej partii Fratelli d’Italia (Bracia Włosi), nowelizacja ustawy skierowana jest przede wszystkim do muzułmanów. Zgodnie z wnioskiem, dekret w swojej poprzedniej wersji miał ułatwić uznanie i założenie oddziału amatorskim stowarzyszeniom sportowym lub kulturalnym. "Zamiast tego jednak szybko stał się furtką dla społeczności islamskich, które osiedliły się na terytorium Włoch i zakładały meczety oraz szkoły koraniczne” – czytamy w decyzji włoskiej Izby Deputowanych.

Dokument przypomina, że odbywało się to z całkowitym lekceważeniem instytucji państwowych i z naruszeniem prawa. Policja nie miała możliwości interwencji. Doniesienia medialne często wspominały o meczetach w podwórkach i garażach, zwłaszcza w północnych Włoszech. Niektóre z nich nie spełniały obowiązujących przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa.

Inne doniesienia sugerowały, że w przydomowych meczetach spotykały się islamskie komórki terrorystyczne. Przed jednym z takich meczetów przy Via Edoardo Jenner w Mediolanie od 2018 r. wielokrotnie organizowała demonstracje prawicowo-populistyczna partia Lega (Liga).

