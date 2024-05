Xi Jinping z wizytą u Orbana. Chiny i Węgry podpisały 16 umów, w tym atomową

Orban zwrócił uwagę, że świat przeszedł w ostatnim czasie poważne przemiany. Jego zdaniem porządek międzynarodowy zmienił się i stał się wielobiegunowy.

– Teraz mamy świat wielobiegunowy, a filarem tego wielobiegunowego świata jest Chińska Republika Ludowa (ChRL). Odgrywa ona kluczową rolę w globalnej polityce i gospodarce – oświadczył węgierski premier.

Orban przyjął przywódcę Chin. Xi widzi "szerokie możliwości" wzmocnienia stosunków

Xi w oświadczeniu wydanym po przybyciu do Budapesztu przekazał: "Podejmiemy energiczne i zdecydowane wysiłki, wspólnie będziemy dążyć do kształtowania ludzkości w oparciu o wspólną przyszłość oraz przyczynimy się do pokoju, stabilności, rozwoju i dobrobytu na całym świecie".

Przywódca Chin wyraził pewność, że dzięki wspólnym wysiłkom obu stron jego wizyta na Węgrzech "będzie pełnym sukcesem i otworzy jeszcze lepszą przyszłość dla stosunków chińsko-węgierskich".

– Wierzę, że niezależnie od tego, jak zmieni się otoczenie międzynarodowe, Chiny i Węgry zawsze będą postrzegać nasze stosunki dwustronne w kontekście szerokich i długoterminowych perspektyw – podkreślił.

Xi oświadczył, że pragnie podnieść relacje między Pekinem a Budapesztem na jakościowo wyższy poziom. Stwierdził też, że widzi "szerokie możliwości" wzmocnienia dwustronnych stosunków z Węgrami i nie może się doczekać spotkania z ich przywódcami.



Chiny i Węgry podpisały 16 umów o współpracy

Pekin i Budapeszt podpisali w czwartek 16 umów o współpracy w różnych obszarach, takich jak inwestycje, energetyka (w tym jądrowa), handel, finanse, kontrola celna, rolnictwo, turystyka, nauka, kultura i media. W ceremonii podpisania porozumień, która była transmitowana przez węgierskie stacje telewizyjne, uczestniczyli Orban i Xi.



Wizyta chińskiego przywódcy na Węgrzech potrwa do piątku. Wcześniej Xi odwiedził Francję i Serbię. To jego pierwsza taka podróż po Europie od 2019 r.

