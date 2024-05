CDU skręci w prawo? Partia zaktualizowała program

7 maja CDU opublikowała nowy program, który ma przyczynić się do w zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polityczni komentatorzy w Niemczech oceniają, że formacja przesuwa się nieco z pozycji centrowych w prawo.

Propozycje koncentrują się jednak w głównej mierze na kwestiach wewnętrznych, ponieważ w Parlamencie Europejskim partia zamierza współpracować z centrolewicą.

"Zaostrzenie" polityki migracyjnej

Uwagę zwracają postulaty CDU w zakresie polityki migracyjnej. Partia opowiedziała się za zaostrzeniem polityki azylowej. Do programu wpisano deportacje migrantów do "bezpiecznych krajów trzecich" oraz wymóg uznawania przez nich niemieckiej Leitkultur, polegającej m.in. na akceptacji prawa Izraela do istnienia czy przywiązaniu do niemieckiej konstytucji, tradycji i wartości.

W programie CDU wskazano, że "muzułmanie podzielający nasze wartości są częścią różnorodności religijnej Niemiec i naszego społeczeństwa", natomiast "islam, który nie podziela naszych wartości i odrzuca nasze liberalne społeczeństwo, nie należy do Niemiec".

W odniesieniu do polityki klimatycznej, CDU postuluje potrzebę pozostawienia rozwoju technologicznych rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatycznym w rękach wynalazców. Partia chce też przywrócenia w Niemczech energetyki jądrowej.

Powszechny pobór

CDU opowiedziała się również za stopniowym powrotem do powszechnego poboru wojskowego. Chce, żeby powołanie otrzymywali wszyscy, niezależnie od płci.

Koncepcja zakłada, że przed pełnym przywróceniem poboru, będzie obowiązywała tzw. służba kontyngentowa. Polegałoby to na tym, że wszyscy zostaną powołani, ale do Bundeswehry zostaną skierowani tylko wybrani, zgodnie z potrzebami armii. Istotnym elementem ma być również motywacja powołanych, którzy podczas egzaminu będą ustosunkowywać się do kwestii ewentualnej służby wojskowej, co zostanie uwzględnione przez komisję.

CDU prowadzi w sondażach

Formacją kieruje obecnie Friedrich Merz. CDU notuje w sondażach około 30-procentowe poparcie, podczas gdy druga Alternatywna dla Niemiec (AfD) ma około 18 proc. wyborców.

SPD, partia kanclerza Olafa Scholza zdobywa około 15,5 proc., a jej koalicjanci – Zieloni i FDP, odpowiednio 12 proc. i 5 proc.

"DW" ocenia, że nowy program CDU ma stanowić "zaostrzenie konserwatywnego profilu" partii.

