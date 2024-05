Zastępca Stoltenberga: Rosja nie ma ani zamiaru, ani możliwości zaatakować NATO

– Widzimy cyberataki, dezinformację, akty sabotażu i przemocy. Mamy obecnie do czynienia z kombinacją kryzysów, przemian technologicznych i społecznych o niespotykanej dotąd złożoności. Dlatego mogę powiedzieć jedno: dziękuję Bogu, że jesteśmy w NATO – stwierdził następcą sekretarza generalnego układu.

Ewentualny atak Rosji na którykolwiek z krajów NATO jest w jego ocenie mało prawdopodobny. Geoana uważa, że Kreml "nie ma ani takiego zamiaru, ani możliwości", by uderzyć militarnie w Sojusz.

Rumuński polityk dodał, że "jak nigdy dotąd w ostatnich dziesięcioleciach" NATO znajduje się obecnie "w procesie adaptacji i transformacji, poprzez tworzenie planów obronnych i zwiększanie produkcji wojskowej".

Stoltenberg: Nie widzimy żadnego ryzyka ataku militarnego na kraj Sojuszu

Podobną ocenę sytuacji wyraził kilka dni temu Stoltenberg. – Nie widzimy żadnego nadciągającego ryzyka jakiegokolwiek ataku militarnego przeciwko jakiemuś członkowi NATO – powiedział w Rzymie gdzie spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni.

Stoltenberg powiedział, że siły rosyjskie na Ukrainie robią postępy w terenie, a do tego nie można dopuścić. Przypomniał zarazem, że NATO nie planuje bezpośredniej interwencji na Ukrainie. Sojusz ma dwa inne zadania, wskazał. Pierwsze to pomóc Ukrainie, a drugie – nie dopuścić do rozszerzenia wojny na sąsiednie kraje.

Szef NATO: Nieodpowiedzialna retoryka nuklearna Rosji

Omawiając kwestie dotyczące bezpieczeństwa Europy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, Stoltenberg przyznał, że Władimir Putin w lekkomyślny sposób posługuje się argumentem broni atomowej. "Prawdą jest to, że rosyjska retoryka nuklearna jest nieodpowiedzialna. Monitorujemy sytuację, ale nie widzieliśmy żadnej zmiany w ich postawie z tego punktu widzenia. Moskwa wie, że wojny nuklearnej nie można wygrać" – powiedział Stoltenberg.

W ocenie szefa NATO decyzja prezydenta Federacji Rosyjskiej o przeprowadzeniu przez tamtejsze siły ćwiczeń bojowych z wykorzystaniem nośników taktycznej broni jądrowej to "ryzykowne i groźne wyzwanie". Stoltenberg zwrócił uwagę, że Kreml od samego początku inwazji na Ukrainę stosuje retorykę nuklearną, co jest zachowaniem nieodpowiedzialnym.

Prezydent Putin odwołał się do niej także w przemówieniu z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa. Podkreślił, że siły strategiczne Rosji "są zawsze w pogotowiu". – Rosja zrobi wszystko, aby zapobiec globalnemu starciu, ale jednocześnie nie pozwolimy, aby ktokolwiek nam groził – zaznaczył.

