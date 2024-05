Platon i sztuczna inteligencja

O tym wiadomo od dawna. Dopiero teraz, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, udaje się rozszyfrować teksty zachowane na zwęglonych kawałkach papirusów, z których sam człowiek nie dałby rady odczytać zbyt wiele.

Włoscy naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję do zbadania podniszczonego i zwęglonego zwoju zawierającego „Historię Akademii” greckiego poety i filozofa Filodemosa z Gadary ze szkoły epikurejskiej, który urodził się ok. 110 r. p.n.e., a zmarł ok. 39 r. p.n.e.