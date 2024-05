Dlaczego Putin wymienił ministra obrony? Eksperci z USA tłumaczą

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął wczoraj decyzję o odwołaniu Nikołaja Patruszewa z funkcji sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Miejsce Patruszewa zajmie dotychczasowy minister obrony Siergiej Szojgu, a Szojgu zastąpi Andriej Biełousow. Szczegóły dotyczące przyszłości Patruszewa Kreml ma ogłosić w ciągu najbliższych kilku dni.

Putin chce, aby Biełousow zastąpił Szojgu

Amerykańscy eksperci zwracają uwagę, że Biełousow nie ma doświadczenia wojskowego, ale stojący na czele Ministerstwa Obrony od 2012 r. Siergiej Szojgu również nie służył w wojsku, więc nie można tego uznać za anomalię.



Analitycy odnotowują, że Biełousow stał na czele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i brał udział w zarządzaniu różnymi innowacyjnymi projektami, w tym dotyczącymi rozwoju dronów.



Biełousow ma reputację skutecznego technokraty i ma dobre stosunki z Putinem – zauważa ISW. Według think tanku Putin może wykorzystać doświadczenie Biełousowa do ujednolicenia polityki wojskowej i gospodarczej.

Kreml o zmianach Ministerstwie Obrony

Po przedłożeniu przez prezydenta Radzie Federacji kandydatury Biełousowa na stanowisko ministra obrony, Kreml stwierdził, że wydatki na bezpieczeństwo muszą być "wpasowane w gospodarkę kraju, tak aby odpowiadały dynamice chwili obecnej".



Jak poinformował Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, wydatki na obronność zbliżają do poziomu 6,7 proc. PKB, choć ostatnio wynosiły około 3 proc. – Nie jest to jeszcze liczba krytyczna, ale z dobrze znanych powodów, ze względu na dobrze znane okoliczności geopolityczne wokół nas, stopniowo zbliżamy się do sytuacji z połowy lat 80., kiedy ta część wydatków na bezpieczeństwo wynosiła 7,4 proc. – powiedział Pieskow.

Podkreślił, że Ministerstwo Obrony musi być "całkowicie otwarte na innowacje i wprowadzanie wszelkich zaawansowanych pomysłów, aby stworzyć warunki dla konkurencyjności gospodarczej".



Czytaj też:

Rząd Rosji podał się do dymisji. Putin prezydentem po raz piąty