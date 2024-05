Rosja: Tajemnicze okoliczności aresztowania generała z Ministerstwa Obrony

Służby dokonały przeszukani w domu Kuzniecowa, jak również w jego biurze w Ministerstwie Obrony Rosji – informuje agencja TASS. Z doniesień medialnych wynika jednak, że powody zatrzymania generała są nieznane.

Media spekulują jedynie, że wojskowy jest "podejrzanym w sprawie kryminalnej". Nie ma jednak żadnych szczegółów i nie wiadomo, czego ta "spraw kryminalna" miałaby dotyczyć. Informator TASS twierdzi, że tę sprawę prowadzi Główny Wojskowy Departament Śledczy w Rosyjskim Komitecie Śledczym.

Warto przypomnieć, że Kuzniecow przez trzynaście lat (2010-2023) przewodził 7. Wydziałowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, który zajmuje się ochroną informacji niejawnych.

Nagły ruch Putina, Szojgu traci władzę

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął w niedzielę decyzję o odwołaniu Nikołaja Patruszewa z funkcji sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Miejsce Patruszewa zajmie dotychczasowy minister obrony Siergiej Szojgu, a z kolei Szojgu zastąpi Andriej Biełousow. Szczegóły dotyczące przyszłości Patruszewa Kreml ma ogłosić w ciągu najbliższych kilku dni.

Po przedłożeniu przez prezydenta Radzie Federacji kandydatury Biełousowa na stanowisko ministra obrony, Kreml stwierdził, że wydatki na bezpieczeństwo muszą być "wpasowane w gospodarkę kraju, tak aby odpowiadały dynamice chwili obecnej".

Jak poinformował Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, wydatki na obronność zbliżają do poziomu 6,7 proc. PKB, choć ostatnio wynosiły około 3 proc. – Nie jest to jeszcze liczba krytyczna, ale z dobrze znanych powodów, ze względu na dobrze znane okoliczności geopolityczne wokół nas, stopniowo zbliżamy się do sytuacji z połowy lat 80., kiedy ta część wydatków na bezpieczeństwo wynosiła 7,4 proc. – powiedział Pieskow.

Podkreślił, że Ministerstwo Obrony musi być "całkowicie otwarte na innowacje i wprowadzanie wszelkich zaawansowanych pomysłów, aby stworzyć warunki dla konkurencyjności gospodarczej".

