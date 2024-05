Zagraniczny agent w Kongresie USA? Ważny senator na ławie oskarżonych

Proces oskarżonego o łapówkarstwo senatora Demokratów z New Jersey, byłego szefa komisji spraw zagranicznych Roberta "Boba" Menendeza rozpoczął się w poniedziałek. Usłyszał on łącznie 16 zarzutów. Na ławie oskarżonych zasiadają również jego żona Nadine, a także dwóch biznesmenów z New Jersey Wael Hana i Fred Daibes. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy.

Skandal korupcyjny w USA. Senator przyjmował łapówki od Egiptu i Kataru?

Śledczy zarzucają politykowi m.in. bycie zagranicznym agentem i przyjęcie setek tysięcy dolarów łapówek w zamian za wykorzystanie władzy i wpływów jako senatora w zamian za zapewnianie przysług politycznych i pomoc rządom Egiptu i Kataru.

Oprócz gotówki, do senatora i jego małżonki trafić miały m.in. sztabki złota, kabriolet Mercedes-Benz, meble, sprzęt do ćwiczeń, płatności na poczet kredytu hipotecznego na dom oraz inne cenne rzeczy.

Proces 70-letniego polityka ma zakończyć się w czerwcu. Jeśli wyrok okaże się skazujący, za kratami może spędzić ponad dekadę.

Nie pierwsze zarzuty o korupcję

Bob Menendez pełnił funkcję szefa senackiej komisji spraw zagranicznych w latach 2013-1015 oraz 2021-2023. Został odwołany w atmosferze skandalu po tym, jak światło dzienne ujrzały kierowane pod jego adresem zarzuty. To jednak nie pierwszy raz kiedy politykowi zarzuca się korupcję. Taka sytuacja miała już miejsce w 2015 roku. Wówczas ława przysięgłych nie była jednak w stanie wydać werdyktu i ostatecznie zarzuty zostały wycofane. Z kolei trzy lata później, w kwietniu 2018 roku, senacka Komisja Etyki Stanów Zjednoczonych upomniała go za przyjmowanie prezentów od darczyńcy Salomona Melgena bez uzyskania zgody komisji, za nieujawnienie niektórych prezentów oraz za wykorzystywanie swojej pozycji senatora do wspierania interesów Melgena.