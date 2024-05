Incydent z udziałem samolotu Trumpa. Zderzył się na lotnisku z innym odrzutowcem

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 01:20 w nocy czasu lokalnego, jednak dopiero teraz sprawa wyciekła do mediów.

Jak opisała agencja Reutera, na międzynarodowym lotnisku West Palm Beach na Florydzie prywatny samolot Boeing 757 należący do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa podczas kołowania uderzył skrzydłem o inną maszynę, należącą do jednej z korporacji lotniczych.

Incydent z samolotem Trumpa

"Prywatny samolot 757 miał kontakt z zaparkowanym i pustym odrzutowcem biznesowym na lotnisku na południu Florydy" – oświadczyła Federalna Administracja Lotnicza (FAA). W komunikacie nie wskazano, że maszyna należy do Donalda Trumpa.

Reuters podał, że do incydentu doszło w części lotniska, gdzie FAA nie ma nadzoru nad samolotami, ale jednak zdecydowała się wszcząć w tej sprawie dochodzenie. Nie podano, jaka jest skala zniszczeń. Nie ma także informacji, by ktoś został poszkodowany.

W niedzielę późnym wieczorem Donald Trump wracał na Florydę z wiecu wyborczego w New Jersey. Agencja Reutera poprosiła o komentarz w tej sprawie sztab polityka, ale nie otrzymała do tej pory odpowiedzi.

Boeing 757 Trumpa nazywany jest "Trump Force One". Były prezydent Stanów Zjednoczonych kupił maszynę w 2010 r. za 100 mln dolarów. Samolot ma m.in. pozłacane akcenty, dwa prywatne pokoje gościnne, trzy łazienki, jadalnię, sale konferencyjne oraz rozbudowany system rozrywki. Maszynę wyprodukowano w 1991 r.

Sondaż Biden-Trump

Już w listopadzie Amerykanie pójdą do urn wyborczych, aby wybrać 47. prezydenta USA. O reelekcję ubiegają się były prezydent Donald Trump oraz obecny przywódca Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Sondaże pokazują bardzo zbliżone wyniki obu kandydatów. W najnowszym badaniu Reuters/Ipsos dzieli ich zaledwie jeden punkt procentowy. 40 proc. respondentów wskazało na Bidena. Trump uzyskałby 39 proc. głosów.

8 proc. uczestników badania wybrało trzeciego kandydata – bratanka prezydenta Johna F. Kennedy’ego, Roberta F. Kennedy’ego Jr., startującego jako kandydat niezależny.

