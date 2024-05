Wiadomo, kto postrzelił Fico. "Mamy imię"

– W ostatnich minutach mieliśmy potwierdzone, że pan premier był przewieziony do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, czyli do najbliższego możliwego szpitala. Zostało to wyjaśnione stanem, który zagrażał życiu premiera – powiedział w TVN24 Maciej Ruczaj, ambasador Polski na Słowacji.

– Wiadomo, że sprawcą zamachu był siedemdziesięcio, czy siedemdziesięciojednoletni, jak rozumiem obywatel Słowacji. Mamy tylko imię i oczywiście pierwszą literę nazwiska – dodał dyplomata.

Z kolei źródła Onetu zbliżone do słowackiej policji podały, że zatrzymany to 71-latek. Ma być poetą, który wydał kilka tomików poezji. W 2016 r. pracował w prywatnej firmie ochroniarskiej. Ponadto zamachowiec ma posiadać pozwolenie na broń.

Słowacki portal Aktuality.sk dotarł do syna mężczyzny. Potwierdził, że ojciec legalnie posiadał broń. – Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego tak się stało – powiedział. Syn zamachowca pytany, czy jego ojciec miał nienawistny stosunek do Roberta Fico, odparł: – Powiem tak – nie głosował na niego. To wszystko, co mogę na ten temat stwierdzić.

Premier Fico w stanie krytycznym

"Robert Fico został dziś zaatakowany. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, biorąc pod uwagę konieczność nagłej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny" – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szefa słowackiego rządu.

Wcześniej Reuters, powołując się na słowacką agencję prasową TASR podał, że premier Słowacji Robert Fico został przewieziony do szpitala po postrzeleniu, do którego doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się posiedzenie słowackiego rządu. Napastnik został już zatrzymany.

Czytaj też:

Prezydent: Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Fico