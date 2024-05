Świat reaguje na zamach na premiera Fico. "Modlimy się"

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się posiedzenie słowackiego rządu.

Jak relacjonuje BBC, Fico wyszedł przed miejscowy dom kultury i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Ochroniarze podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.

Policja zatrzymała napastnika i otoczyła teren kordonem, ewakuując budynek, w którym spotkali się członkowie rządu. Na razie nic nie wiadomo o motywach sprawcy.

Resort spraw wewnętrznych potwierdził, że była to próba zamachu. Prokurator generalny Słowacji przyznał, że jest zdruzgotany, a zdarzenie to jest konsekwencją napiętej atmosfery i nienawiści, jaka panuje w kraju.

Zamach na Fico. Europejscy politycy reagują

"Jestem całkowicie zszokowana dzisiejszym brutalnym atakiem na premiera Roberta Fico, który potępiam z całą stanowczością. Życzę mu dużo siły w tym krytycznym momencie i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są także z jego rodziną i bliskimi" – oświadczyła na portalu X prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa.

"Złe wieści ze Słowacji. Modlę się za Roberta Fico, dużo siły dla niego, dla wszystkich jego bliskich i całej Słowacji" – napisał z kolei były premier Czech Andrej Babisz.

"Zdecydowanie potępiam podły atak na premiera Roberta Fico. W naszym społeczeństwie nie może być miejsca na takie akty przemocy, które podważają demokrację, nasze najcenniejsze wspólne dobro. Moje myśli są z premierem Fico i jego rodziną" – stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Wiadomość o tchórzliwym zamachu na słowackiego premiera Fico bardzo mnie szokuje. W polityce europejskiej nie może być miejsca na przemoc. W tych godzinach moje myśli są z Robertem Fico, jego rodziną i obywatelami Słowacji" – oznajmił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

"Jestem zszokowany tą okropną wiadomością. Wszystkie nasze myśli są z premierem Fico i jego rodziną" – przekazał premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak.

"Jesteśmy głęboko zszokowani próbą zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico. Atak na przywódcę wybranego w wyborach jest także atakiem na samą ideę demokracji. Życzę mu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są z jego rodziną i bliskimi" – napisała szefowa rządu Estonii Kaja Kallas.

"Jestem głęboko zszokowany haniebnym atakiem na mojego przyjaciela, premiera Roberta Fico. Modlimy się o jego szybki powrót do zdrowia! Niech Bóg błogosławi jemu i jego krajowi!" – zaznaczył z kolei premier Węgier Viktor Orban.

Zamach na premiera Słowacji skomentował także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Zdecydowanie potępiamy ten akt przemocy wobec szefa rządu naszego sąsiadującego państwa partnerskiego. Należy dołożyć wszelkich starań, aby przemoc nie stała się normą w żadnym kraju, w żadnej formie czy sferze. Mamy szczerą nadzieję, że Robert Fico wkrótce wyzdrowieje i wyrażamy naszą solidarność z narodem Słowacji" – podkreślił.

