Oto jak doszło do zamachu na premiera Słowacji. W sieci pojawiło się nagranie z ataku

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony przez 71-letniego napastnika po wyjazdowym posiedzeniu rządu, które miało miejsce w miejscowości Handlova pod Bratysławą. Polityk wyszedł przed budynek, w którym odbywało się spotkanie, aby porozmawiać ze swoimi sympatykami.

W internecie pojawiło się wideo, na którym widać, w jakich okolicznościach doszło do zamachu. Fico podszedł do barierek, za którymi znajdowali się ludzie. W pewnym momencie widać, jak jeden z mężczyzn wyciąga rękę, w której miał broń i oddaje strzały w kierunku polityka. Mimo tego, że został on obezwładniony, udało mu się oddać celny strzał w kierunku szefa słowackiego rządu.

Zamach na premiera

Według słowackiej telewizji TA3 padły cztery strzały, z których jeden trafił Fico w brzuch. Polityk został wniesiony do swojej limuzyny i odwieziony do szpitala.

Stan zdrowia polityka pozostaje poważny. O dalszym jego losie zdecydują najbliższe godziny.

"Robert Fico został dziś zaatakowany. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, biorąc pod uwagę konieczność nagłej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny" – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

59-letni Robert Fico, lider partii Kierunek-Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD), po raz czwarty został premierem Słowacji jesienią 2023 r.

W listopadzie 2023 r. parlament Słowacji zatwierdził czwarty rząd Fico i jego program polityczny, który przewiduje wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy z zasobów sił zbrojnych.

Próba zabójstwa szefa słowackiego rządu wywołała szok na świecie. Europejscy politycy wyrazili solidarność z zaatakowanym politykiem.

