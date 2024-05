Mocny apel prezydenta elekta Słowacji. "To ostatnie, czego teraz potrzebujemy"

W środę doszło do zamachu na premiera Słowacji. Robert Fico został wielokrotnie postrzelony. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Handlova pod Bratysławą, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie słowackiego rządu. Fico przeszedł dwie operacje w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy i znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny, ale bardzo poważny.

Napastnikiem, który strzelił do premiera Fico, jest najprawdopodobniej 71-letni emeryt Juraj C. z Levic. W internecie pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna wyjaśnił motywy swojego czynu. Jak mówił, podjął decyzję o zamachu, ponieważ nie zgadza się z polityką rządu.

Zarówno prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, jak i słowacka opozycja uznała atak na premiera kraju za "atak na demokrację". Z kolei członkowie koalicji rządzącej winą za zamach obarczają dziennikarzy.

– To oczywiste, że atak jest wynikiem konfliktu społecznego – stwierdził Andrej Danko, lider koalicyjnej partii SNS (Słowacka Partia Narodowa).

Apel prezydentów do partii

– Wszyscy musimy zachować się odpowiedzialnie, by tego typu wydarzenia nie miały więcej miejsca w przyszłości. Ten atak zasługuje na ogólne potępienie. Dopiero później możliwe jest pojednanie narodu i uspokojenie konfliktów – powiedział Peter Pellegrini.

Prezydent elekt Słowacji wraz z ustępującą prezydent kraju Zuzaną Czaputową wystosował apel do wszystkich partii politycznych. Politycy wezwali do uspokojenia napięć w społeczeństwie oraz zawieszenia kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. – Kampania przynosi konfrontacje, a to ostatnie, czego teraz potrzebujemy – mówił Pellegrini.

– Dzisiaj z nowo wybranym prezydentem ustaliliśmy, że wspólnie zaprosimy liderów wszystkich partii politycznych do pałacu prezydenckiego. Celem takiego spotkania będzie uspokojenie sytuacji i potępienie przemocy. My, politycy, powinniśmy mieć moc władzy nad swoimi emocjami, jeżeli chcemy mieć władzę w państwie – oświadczyła Zuzana Czaputowa.

Jeszcze przed apelem Pellegriniego i Czaputowej największa partia opozycyjna, Postępowa Słowacja, zawiesiła na czas nieokreślony kampanię do europarlamentu.

Czytaj też:

Zamach na premiera Słowacji. Sprawca jest "dumny"Czytaj też:

Groźby śmierci pod adresem polityków. "Teraz ty"